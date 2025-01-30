Βίντεο ανάρτησε η Ελληνική Αστυνομία στο Facebook, στο οποίο αστυνομικοί αποτρέπουν την αυτοκτονία ενός πολίτη.

Συγκεκριμένα, άνδρες της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. ανταποκρίθηκαν άμεσα σε περιστατικό και κατάφεραν να σώσουν έναν άνθρωπο.

«Δώσε μια ευκαιρία στον εαυτό σου, η ζωή είναι όλη μπροστά σου» έλεγαν οι αστυνομικοί και λειτούργησαν έτσι ώστε να καθησυχάσουν τον πολίτη που απειλούσε να αυτοκτονήσει.

Δείτε το βίντεο που αναρτήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ.:

Πηγή: skai.gr

