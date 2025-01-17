Κλήσεις παντός καιρού από την ΕΛΑΣ – Το βίντεο που έγινε viral

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο που δείχνει την κλήση που έλαβε ένας πολίτης. Μπορεί να έβρεχε καταρρακτωδώς ωστόσο ο καιρός δεν σταμάτησε την Τροχαία από να κάνει ελέγχους στους δρόμους και να εντοπίζει παραβάτες.

Ένας πολίτης βρήκε την κλήση του σε ένα σακουλάκι στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου, προφανώς για να μην αλλοιωθεί από την βροχόπτωση και ανήρτησε το βίντεο στο TikTok. «Έχω πάθει πλάκα με την Ελληνική Αστυνομία», σχολιάζει.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: skai.gr

