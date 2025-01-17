Λογαριασμός
Θεσσαλονικία περπατούσε με… εσώρουχο κρεμασμένο στο παλτό της και έγινε viral - Δείτε βίντεο

Η γυναίκα περπατούσε ανέμελη στους δρόμους της Θεσσαλονίκης μην ξέροντας πως κρέμεται ένα εσώρουχο στο πανωφόρι της - Πάντως έγινε viral 

Θεσσαλονίκη

Viral έχει γίνει ένα βίντεο στο TikTok που δείχνει μια γυναίκα να περπατά στους δρόμους της Θεσσαλονίκης με ένα εσώρουχο – που ήταν ακόμα στην κρεμάστρα του- να κρέμεται από το παλτό της.

Η γυναίκα προφανώς είχε μπει σε ένα κατάστημα για να κάνει τα ψώνια της και μάλλον έπεσε μαζί με την κρεμάστρα το εσώρουχο και γαντζώθηκε στο πανωφόρι της. 

Δείτε το βίντεο:

