Την πόρτα του εφέτη ανακριτή στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας θα περάσει σήμερα το δεύτερο υπηρεσιακό στέλεχος του υπουργείου Μεταφορών που κατηγορείται για την υπόθεση του δυστυχήματος των Τεμπών.

Ο κατηγορούμενος αναμένεται να ζητήσει προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί.

Σύμφωνα με το larissanet, σήμερα αναμένεται επίσης να παραδοθεί στον εφέτη ανακριτή από τον κ. Χρήστο Κωνσταντινίδη, σύζυγο της Λαρισαίας Βασιλικής Χλωρού που έχασε τη ζωή της στο δυστύχημα, η νέα οριστική – τελική έκθεση από την ομάδα του κ. Βασίλειου Κοκοτσάκη, ειδικού πραγματογνώμονα σε θέματα πυρκαγιών, και τεχνικού συμβούλου του Συλλόγου Οικογενειών Θυμάτων Δυστυχήματος Τεμπών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.