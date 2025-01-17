Φάληρο: Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο δυστύχημα με γερανοφόρο

Στη δημοσιότητα βγήκε βίντεο ντοκουμέντο από την τραγωδία που σημειώθηκε το πρωί της προηγούμενης Παρασκευής (10/01) στη Μαρίνα Αθηνών (πρώην Μαρίνα Φαλήρου) όταν ένα γερανοφόρο όχημα παρέσυρε και χτύπησε έναν 39χρονο δικυκλιστή, εν ενεργεία ναυτικό.

Υπενθυμίζεται ότι ο 56χρονος οδηγός του γερανοφόρου δεν είχε αντιληφθεί τον μοτοσικλετιστή που βρισκόταν πίσω από το όχημα, με αποτέλεσμα να τον χτυπήσει και να διακομιστεί στο Τζάνειο νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του, χάνοντας ακαριαία τη ζωή του.

Για την υπόθεση συνελήφθη κατά την αυτόφωρη διαδικασία ο οδηγός του γερανοφόρου, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος. Σύμφωνα με τη συνήγορο της οικογένειας του εκλιπόντος, υπάρχουν παράπονα από τις δικαστικές Αρχές, καθώς στον οδηγό αποδόθηκε το όχημα πριν ο τεχνικός προβεί σε έλεγχο για να διαπιστωθεί τι συνέβη ακριβώς.

Πηγή: skai.gr

