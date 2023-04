Ποινική δίωξη για την Κιβωτό του Κόσμου - Γιατί διώκεται ο πατήρ Αντώνιος και εργαζόμενοι της δομής Ελλάδα 17:28, 07.04.2023 linkedin

Μετά από προκαταρκτική έρευνα της Εισαγγελίας της Αθήνας σε βάρος του πατρός Αντωνίου ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για ασέλγεια κατά ανηλίκων