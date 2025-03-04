Λογαριασμός
Καραμπόλα 3 οχημάτων στον Κηφισό - Μποτιλιάρισμα 13 χλμ στην κάθοδο

Μεγάλο μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα στην κάθοδος Κηφισού, από Νέα Φιλαδέλφεια προς Λένορμαν και στην Κατεχάκη

UPDATE: 12:03
κινηση

Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης

Κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν αυτή την  ώρα οι οδηγοί σε τουλάχιστον 2 σημεία στο Λεκανοπέδιο.

Μεγάλο μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα:

Κάθοδος Κηφισού, από Νέα Κηφισιά προς Λένορμαν, σε μήκος 13 χλμ, λόγω καραμπόλας 3 οχημάτων στη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας

και

Στη Λ. Αθηνών προς Αθήνα, από το Δαφνί προς το Παλατάκι Χαϊδαρίου, λόγω σύγκρουσης 5 οχημάτων.

