Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης

Κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί σε τουλάχιστον 2 σημεία στο Λεκανοπέδιο.

Μεγάλο μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα:

Κάθοδος Κηφισού, από Νέα Κηφισιά προς Λένορμαν, σε μήκος 13 χλμ, λόγω καραμπόλας 3 οχημάτων στη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας

και

Στη Λ. Αθηνών προς Αθήνα, από το Δαφνί προς το Παλατάκι Χαϊδαρίου, λόγω σύγκρουσης 5 οχημάτων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.