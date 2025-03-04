«Η σύμβαση 717 έχει ολοκληρωθεί από Αθήνα - Θεσσαλονίκη, με σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση σε όλον τον άξονα, με εξαίρεση το κομμάτι που καταστράφηκε από τον Daniel» τόνισε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Χρήστος Σταϊκούρας, κληθείς να απαντήσει στο ερώτημα αν είναι ασφαλής ο σιδηρόδρομος.

Επίσης είπε ότι υπάρχουν 4 κέντρα ελέγχου σηράγγων και 5 κέντρα ελέγχου κυκλοφορίας τα οποία δεν υπήρχαν στο παρελθόν ενώ η χρηματοδότηση του ΟΣΕ είναι στα 75 εκατ. ευρώ από 45 εκατ. ευρώ που ήταν πριν το καλοκαίρι του 2023.

Οι εργαζόμενοι του ΟΣΕ, σύμφωνα με τον υπουργό είναι 1.320 άτομα από 1.096 που ήταν πέρυσι και επίκεινται άλλες 140 προσλήψεις στο τέλος του μήνα μέσω ΑΣΕΠ.

Την ίδια στιγμή ο κ. Σταϊκούρας ενημέρωσε ότι έχουν εξασφαλιστεί 25 εκατ. ευρώ για ισόπεδες διαβάσεις και στελεχώθηκε ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ που έβγαλε το πόρισμα την προηγούμενη εβδομάδα.

Νόμος που ψηφίστηκε τον περασμένο Δεκέμβριο προβλέπει έναν ενιαίο φορέα ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και ΓΕΟΣΕ.

Τέλος ο υπουργός Μεταφορών αναφέρθηκε στο ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης που εξελίσσεται από τον Απρίλιο του 2024 με χρονικό ορίζοντα το τέλος του 2026 για την ενίσχυση των μεταφορών.

Για το πόρισμα

Ο κ. Σταϊκούρας για τη διαπίστωση ότι πριν την τραγωδία στα Τέμπη, ο σιδηρόδρομος δεν ήταν ασφαλής είπε: «Για πολλά χρόνια είχαν προκύψει πολλά σημαντικά προβλήματα που οφείλονταν σε μια σειρά από παράγοντες μεταξύ άλλων και στην οικονομική κρίση» και πρόσθεσε: «Όταν μιλάμε για προβλήματα δεκαετιών δεν αντιμετωπίζονται πλήρως άμεσα».

Σχολιάζοντας τις 17 συστάσεις του πορίσματος ο υπουργός σημείωσε πρόκειται για «συστάσεις του ΕΟΔΑΣΑΑΜ όχι μόνο προς το υπουργείο Μεταφορών και τους φορείς του. Μόνο μία αφορά το υπουργείο και πρόκειται για τη συμφωνία να συνεχίσουμε να υλοποιούμε δράσεις μαζί τους».

Στην ερώτηση κατά πόσο είναι σήμερα ασφαλής ο σιδηρόδρομος ο υπουργός απάντησε «εγώ και οι οικογένειά μου μπαίνουμε στο τρένο».

Για τη σύμβαση Helleniv Train εξήγησε ότι υπάρχουν τρεις συμβάσεις. Η πρώτη είναι με το ελληνικό δημόσιο, η δεύτερη με τον ΟΣΕ και της ΓΕΟΣΕ. «Αναλόγως τι θα προκύψει από τη δικαιοσύνη είναι προφανές ότι θα επαναξιολογήσουμε τις συμβάσεις».

