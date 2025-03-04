Κατάλογο με τα μη συμβατικά ελληνικά νησιά που «κερδίζουν τη μάχη με τον υπερτουρισμό» δημοσίευσε η βρετανική εφημερίδα Metro αναδεικνύοντας τη Σκόπελο στην κορυφή ανάμεσα σε προορισμούς από τις Κυκλάδες, τα Επτάνησα και το Βόρειο Αιγαίο.

«Σας φαίνεται γνωστή; Η Σκόπελος ήταν η τοποθεσία των γυρισμάτων για το επιτυχημένο μιούζικαλ Mamma Mia, αλλά το γεγονός αυτό δεν την παρέσυρε στον δρόμο της εμπορικής υπερεκμετάλλευσης. Οι παρθένες ακτές της είναι ανέγγιχτες σε σύγκριση με άλλες γωνιές της χώρας. Χρειάζεται να πάρετε πλοίο για να φτάσετε, όμως στο τέλος της όμορφης διαδρομής θα επιβραβευτείτε με τον επίγειο παράδεισο που θα αντικρύσετε. Οι φίλοι των ABBA μπορούν να εξερευνήσουν όλα τα εκείνα τα ονειρικά μέρη που προβάλλονται στην ταινία με κυριότερο το γραφικό εκκλησάκι Αη Γιάννη στο Καστρί», αναφέρει η δημοφιλής εφημερίδα που προτρέπει το ταξιδιωτικό κοινό να ζήσει κάτι διαφορετικό το 2025.

Στη λίστα με τα καλύτερα «λιγότερο γνωστά» ελληνικά νησιά που αξίζει καποιος να επισκεφθεί, η βρετανική εφημερίδα αναφερει ακόμα:

- Παξούς (βράχοι που κόβουν την ανάσα, κρυφές παραλίες, ελαιώνες, αμπέλια και ιαματικές πηγές)

- Νάξος (must προορισμός για τους λάτρεις της ιστορίας)

- Σίφνος (περισσότερο γνωστή για δύο πράγματα: τη γαστρονομία και την κεραμική)

- Ικαρία (ένα εξαιρετικό μέρος για να συνδεθείτε με τη φύση, γνωστό για τον αργούς ρυθμούς ζωής) και

- Λευκάδα (η «Καραϊβική της Ευρώπης» για τις εκπληκτικές παραλίες της).

Πηγή: skai.gr

