Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στα δυο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον κόμβο Κηφισίας.

Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στα δυο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλάδέλφεια, στον Σκαραμαγκά, στην άνοδο της Κηφισίας από την Πανόρμου προς το Χαλάνδρι, στην κάθοδο της Μεσογείων, στον ανοδικό άξονα Συγγρού-Αρδηττού-Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλίσσης Σοφίας προς Βουλή, στην Κατεχάκη και στην παραλιακή προς τον Πειραιά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.