Πατήσια: Σε σταθερή κατάσταση το βρέφος που εισέπνευσε ναρκωτικά που έκανε ο πατέρας του

Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται το βρέφος που εισέπνευσε ναρκωτικά που κάπνιζε ο πατέρας του, σε σπίτι στα Πατήσια.

Το 13 μηνών κοριτσάκι, το οποίο είχε εκτεθεί σε εισπνοή ουσιών, από χρήση μαριχουάνας, που έκανε ο 27χρονος πατέρας του αποσωληνώθηκε χθες και μεταφέρθηκε από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στη Β’ Παιδιατρική κλινική στο «Αγλαΐα Κυριακού».

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, ο πατέρας δεν μπορούσε να εξηγήσει στους γιατρούς την κατάσταση του μωρού και αρχικά τους έλεγε πως μπορεί να έχει καταπιεί κάποια ποσότητα ναρκωτικών.

Το πρωί του Σαββάτου το βρέφος βρέθηκε αναίσθητο και διακομίστηκε στο νοσοκομείο με τη βοήθεια της μητέρας του, που αντιλήφθηκε τι συνέβη. Το παιδί είχε έντονες αρρυθμίες και γι’ αυτό το λόγο οι γιατροί έκριναν πως πρέπει να διασωληνωθεί, καθώς υπήρχε ο κίνδυνος ανακοπής.

Το μωρό έχει πλέον επαφή με το περιβάλλον και έχει διαφύγει τον κίνδυνο, ενώ ο πατέρας συνελήφθη.

Πηγή: skai.gr

