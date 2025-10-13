Πέλλα: Στις φλόγες τυλίχθηκε διπλοκατοικία στο Μάνδαλο

Στις φλόγες τυλίχθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, 13 Οκτωβρίου διπλοκατοικία στο Μάνδαλο Πέλλας. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, όπως σημειώνει το ertnews.gr, η φωτιά εκδηλώθηκε στην κουζίνα, στον ισόγειο χώρο του σπιτιού.

Η Πυροσβεστική κλήθηκε για το περιστατικό λίγο μετά τις 3.30 και στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν δύο οχήματα με πέντε πυροσβέστες. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, παρά μόνον υλικές ζημίες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.