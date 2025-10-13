Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 18χρονο σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στον επαρχιακό δρόμο Ριζώματος – Ράξας, στα Τρίκαλα.

Σύμφωνα με το trikalaola.gr, το τροχαίο δυστύχημα έγινε γύρω στις 21.30 όταν το αυτοκίνητο με οδηγό τον 18χρονο ξέφυγε της πορείας του και έπεσε σε χαντάκι.

Στο σημείο έφτασαν πυροσβέστες και διασώστες του ΕΚΑΒ όπου απεγκλώβισαν τον 18χρονο, αλλά δυστυχώς εξέπνευσε, καθώς έφερε πολύ βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και άλλες κακώσεις, ενώ το αυτοκίνητο ήταν διαλυμένο.

Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Τρικάλων όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο άτυχος νέος καταγόταν από κοντινό χωριό της περιοχής.

Πηγή: skai.gr

