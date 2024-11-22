Λογαριασμός
Κυκλοφοριακά προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας λόγω πορείας των συνταξιούχων

Αναλυτικά οι δρόμοι όπου παρατηρούνται προβλήματα λόγω της πορείας στο κέντρο της Αθήνας - Η πορεία ξεκίνησε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι

UPDATE: 13:47
συνταξιουχοι

Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα το Πανελλαδικό Συλλαλητήριο των συνταξιούχων, που ξεκίνησε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι.

Η πορεία θα κατευθυνθεί προς το Μέγαρο Μαξίμου.

Λόγω της πορείας προβλήματα παρατηρούνται αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα: 

  • στον άξονα Πειραιώς - Σταδίου
  • στον άξονα Συγγρού - βασιλίσσης Αμαλίας
  • στη βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή
  • στα δύο ρεύματα Καλλιρόης - Αρδηττού - Βασιλέως Κωνσταντίνου
