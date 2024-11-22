Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα το Πανελλαδικό Συλλαλητήριο των συνταξιούχων, που ξεκίνησε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι.

Η πορεία θα κατευθυνθεί προς το Μέγαρο Μαξίμου.

Λόγω της πορείας προβλήματα παρατηρούνται αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα:

στον άξονα Πειραιώς - Σταδίου

στον άξονα Συγγρού - βασιλίσσης Αμαλίας

στη βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή

στα δύο ρεύματα Καλλιρόης - Αρδηττού - Βασιλέως Κωνσταντίνου

Πηγή: skai.gr

