Του Δημήτρη Κολιομιχάλη
Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα το Πανελλαδικό Συλλαλητήριο των συνταξιούχων, που ξεκίνησε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι.
Η πορεία θα κατευθυνθεί προς το Μέγαρο Μαξίμου.
Λόγω της πορείας προβλήματα παρατηρούνται αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα:
- στον άξονα Πειραιώς - Σταδίου
- στον άξονα Συγγρού - βασιλίσσης Αμαλίας
- στη βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή
- στα δύο ρεύματα Καλλιρόης - Αρδηττού - Βασιλέως Κωνσταντίνου
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.