Η Κίνα προσέφερε 100.000 δολάρια στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό προς ενίσχυση των πυρόπληκτων

Ο πρεσβευτής της Κίνας στην Αθήνα, Σιάο Τζουντσένγκ, επισκέφθηκε σήμερα τα κεντρικά γραφεία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού προκειμένου να του παραδώσει, εκ μέρους του Ερυθρού Σταυρού της Κίνας, χρηματική επιταγή αξίας 100.000 δολαρίων, τα οποία θα ενισχύσουν άμεσα τους πυρόπληκτους όλης της χώρας.

Ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Αντώνιος Αυγερινός ευχαρίστησε θερμά τον πρέσβη για την εμπιστοσύνη της κυβέρνησης της Κίνας προς τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και χαρακτήρισε την κίνηση αυτή ιδιαίτερου τιμητικού ενδιαφέροντος. Ο κ.Αυγερινός υπογράμμισε την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία που έχει δημιουργηθεί στο πρόσωπο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην Ελλάδα παράγοντας ένα μοναδικό έργο προς όφελος όλων των πολιτών και κυρίως των ευάλωτων. Ανέφερε επίσης ότι τα χρήματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν άμεσα εξ ολοκλήρου προς όφελος των ευάλωτων συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη.

Σε ανάρτησή της στο Twitter, η πρεσβεία της Κίνας στην Ελλάδα αναφέρει: Σήμερα ο πρέσβης Σιάο παρέδωσε εκ μέρους του Ερυθρού Σταυρού Κίνας δωρεά ύψους 100.000 δολ. στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για την ενίσχυση των πυρόπληκτων στην Ελλάδα. Η φιλία που συνδέει τις δύο χώρες και τους λαούς μας είναι δυνατή: ο καλός φίλος στην ανάγκη φαίνεται».

