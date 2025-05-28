Του Δημήτρη Κολιομιχάλη
Τροχαίο ανάμεσα σε φορτηγό και ΙΧ αυτοκίνητο σημειώθηκε στη Λεωφόρου Κηφισού στον κλάδο εξόδου προς τη λεωφόρο Αθηνών, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί η οδηγός. Έχει επηρεαστεί η άνοδος της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Ρέντη, ενώ προβλήματα παρουσιάζονται και στην κάθοδο.
Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στο ανοδικό ρεύμα του Κηφισού από το Περιστέρι στη Νέα Χαλκηδόνα, στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού σε μήκος 7 χιλιομέτρων από την Αττική Οδό προς Περιστέρι, στη Μάρνη προς την Πατησίων και στις ανόδους Συγγρού και Β. Κωνσταντίνου.
