Τροχαίο για τον δήμαρχο Πάτρας Κώστα Πελετίδη - Συγκρούστηκε με ΚΤΕΛ ενώ οδηγούσε

Σε τροχαίο με λεωφορείο του Αστικού ΚΤΕΛ ενεπλάκη ο Κώστας Πελετίδης το βράδυ της Τρίτης (27/5) - Ευτυχώς από τη σύγκρουση δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός

Κώστας Πελετίδης

Τροχαίο ατύχημα είχε ο δήμαρχος ΠάτραςΚώστας Πελετίδης, το βράδυ της Τρίτης 27/05/2025.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την εφημερίδα «Πελοπόννησος», το αυτοκίνητό του υπό συνθήκες που ερευνώνται συγκρούστηκε με αστικό λεωφορείο στη συμβολή των οδών Κορίνθου και Ερμού. Από τη σύγκρουση δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Έρευνα διενεργεί το Ανακριτικό Τμήμα της Τροχαίας Πατρών.

Πηγή: skai.gr

TAGS: τροχαίο Πάτρα δήμαρχος
