Τροχαίο ατύχημα είχε ο δήμαρχος Πάτρας, Κώστας Πελετίδης, το βράδυ της Τρίτης 27/05/2025.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την εφημερίδα «Πελοπόννησος», το αυτοκίνητό του υπό συνθήκες που ερευνώνται συγκρούστηκε με αστικό λεωφορείο στη συμβολή των οδών Κορίνθου και Ερμού. Από τη σύγκρουση δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Έρευνα διενεργεί το Ανακριτικό Τμήμα της Τροχαίας Πατρών.

Πηγή: skai.gr

