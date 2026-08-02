Πέθανε ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης σε ηλικία 93 ετών

Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 93 ετών ο πρώην υπουργός Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, της οποίας διετέλεσε και αντιπρόεδρος.

Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης είχε τέσσερα παιδιά: τον πρώην υπουργό Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, τη δημοσιογράφο Ελένη Βαρβιτσιώτη, τον επιχειρηματία και σύμβουλο στρατηγικής επικοινωνίας Θωμά Βαρβιτσιώτη και τον Κωνσταντίνο Βαρβιτσιώτη.

Γεννημένος στις 2 Αυγούστου 1933, ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε μία από τις ιστορικές προσωπικότητες της ελληνικής κεντροδεξιάς. Νομικός στο επάγγελμα, εξελέγη επί σειρά ετών βουλευτής της ΕΡΕ και της Νέας Δημοκρατίας, διετέλεσε υπουργός σε πολλές κυβερνήσεις, ευρωβουλευτής και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας την περίοδο 1993-1997.

Πηγή: skai.gr

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