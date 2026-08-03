Συγκλονίζουν οι εικόνες από το μέτωπο της μεγάλης και επικίνδυνης φωτιάς που μαίνεται στο Κανδήλι Μεγάρων.

Καθώς οι φλόγες επεκτείνονταν προς την Αγία Σκέπη και οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνονταν μεταξύ άλλων στο να μην φτάσει η φωτιά στο πεδίο βολής που υπάρχει στην περιοχή, ο εικονολήπτης του ΣΚΑΪ κατέγραψε κάποια άλογα να τρέχουν για να ξεφύγουν από τις φλόγες.

Στην κάμερα φάνηκαν τρία άλογα, δυο μεγάλα και ένα μικρότερο, να τρέχουν φοβισμένα. Παράλληλα την ίδια ώρα, ακούγονταν εκρήξεις από το σημείο.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα τρία άλογα κατάφεραν να σωθούν.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο με τα άλογα να τρέχουν να σωθούν:

Πηγή: skai.gr

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