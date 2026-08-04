Ουκρανία: Στόχος η παραγωγή 50 χιλιάδων drone εδάφους το 2026

Η Ουκρανία επιταχύνει τη μετάβασή της σε έναν νέο τρόπο διεξαγωγής του πολέμου, επενδύοντας μαζικά στα μη επανδρωμένα χερσαία οχήματα (Unmanned Ground Vehicles – UGVs), τα οποία αναλαμβάνουν ολοένα και περισσότερες αποστολές στην πρώτη γραμμή.

Ukraine's Armolab tested its ground robotic systems on the hardest terrain available



These conditions push the systems to their operational limits and generate practical experience

🎥 Armolab pic.twitter.com/HgHQHH8aPi August 4, 2026

Στόχος του Κιέβου είναι να παραχθούν τουλάχιστον 50.000 τέτοια συστήματα μέσα στο 2026, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί το σοβαρό μειονέκτημα σε ανθρώπινο δυναμικό έναντι της Ρωσίας.

Τα ρομπότ αυτά δεν περιορίζονται πλέον στον ανεφοδιασμό ή την αναγνώριση.

Νεότερες εκδόσεις είναι εξοπλισμένες με πολυβόλα, φλογοβόλα, εκτοξευτές αντιαρματικών ρουκετών (RPG), ενώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμη και για επιθετικές επιχειρήσεις χωρίς να εκτεθούν στρατιώτες σε άμεσο κίνδυνο.

Από τις αποστολές ανεφοδιασμού στις μάχες πρώτης γραμμής

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε το Bloomberg και επιβεβαιώνονται από ουκρανικές στρατιωτικές πηγές, τα UGVs χρησιμοποιούνται πλέον για τη μεταφορά πυρομαχικών και τροφίμων, την απομάκρυνση τραυματιών, την τοποθέτηση ναρκών, την αναγνώριση αλλά και την άμεση εμπλοκή με ρωσικές δυνάμεις.

So what this account isn’t showing you is that this Ukrainian robot was later destroyed by another Russian FPV drone.



Kiev lost badly already, and now their army is just an insult to the Ukrainian people. pic.twitter.com/20ZVWLd3CT — Zagonel (@Zagonel85) August 3, 2026

Η ουκρανική ηγεσία θεωρεί ότι η τεχνολογία αυτή επιτρέπει να διατηρείται η μαχητική ισχύς των μονάδων χωρίς να αυξάνονται οι ανθρώπινες απώλειες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί περιστατικό στην περιοχή του Ντονέτσκ, όπου σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματικούς, ένα τηλεχειριζόμενο ρομπότ εξοπλισμένο με φλογοβόλο έβαλε φωτιά στη βλάστηση γύρω από ρωσική ομάδα εφόδου, αναγκάζοντάς την να εκτεθεί, πριν ακολουθήσουν πυρά από ουκρανική ομάδα υποστήριξης.

Την επιχείρηση περιέγραψε ο επικεφαλής μηχανικός της 93ης Ξεχωριστής Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας, γνωστός με το διακριτικό «Magician».

Το Wolly 7.62 και οι νέες επιχειρήσεις

Τον Ιούλιο οι ουκρανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν μία ακόμη πρωτοποριακή επιχείρηση, μεταφέροντας μέσω μη επανδρωμένου θαλάσσιου σκάφους ένα οπλισμένο χερσαίο ρομπότ στην κατεχόμενη χερσόνησο Κίνμπερν.

Το Wolly 7.62, εξοπλισμένο με πολυβόλο, αποβιβάστηκε στην ακτή, επιτέθηκε σε ρωσικές θέσεις και, σύμφωνα με το Κίεβο, ανάγκασε τις αντίπαλες δυνάμεις να εγκαταλείψουν τμήμα της ακτογραμμής πριν αυτοκαταστραφεί ώστε να μην πέσει στα χέρια των Ρώσων.

Στόχος η αντικατάσταση στρατιωτών στις πιο επικίνδυνες αποστολές

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχει χαρακτηρίσει τα UGVs ως το επόμενο μεγάλο βήμα στον εκσυγχρονισμό των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

«Είναι πλέον αδύνατο να φανταστεί κανείς την άμυνα χωρίς drones και το ίδιο ισχύει για τα μη επανδρωμένα χερσαία οχήματα.

Η χρήση τους στην πρώτη γραμμή, στην εκκένωση τραυματιών και στις πολεμικές αποστολές επεκτείνεται με τον ταχύτερο ρυθμό», είχε δηλώσει τον Απρίλιο.

Σύμφωνα με στοιχεία της ουκρανικής πλατφόρμας αμυντικής καινοτομίας Brave1, μόνο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 έχουν συμβασιοποιηθεί περίπου 25.000 UGVs, αριθμός διπλάσιος από το σύνολο των αντίστοιχων παραγγελιών του 2025.

Ο στόχος των 50.000 θεωρείται πλέον εφικτός, ενώ ήδη περισσότερες από 280 ουκρανικές εταιρείες κατασκευάζουν περίπου 550 διαφορετικά μοντέλα χερσαίων ρομπότ.

Ο πόλεμος της τεχνολογίας

Με πληθυσμό περίπου τέσσερις φορές μικρότερο από της Ρωσίας και σαφώς περιορισμένους οικονομικούς πόρους, η Ουκρανία επιχειρεί να αντισταθμίσει την αριθμητική υπεροχή του αντιπάλου μέσω της τεχνολογικής καινοτομίας.

Όπως σημειώνουν διεθνείς αναλυτές, τα μη επανδρωμένα χερσαία συστήματα δεν αντικαθιστούν πλήρως τον στρατιώτη, όμως μειώνουν σημαντικά τις απώλειες σε αποστολές υψηλού κινδύνου, αυξάνουν την επιχειρησιακή αντοχή των μονάδων και επιτρέπουν στις ουκρανικές δυνάμεις να διατηρούν την πίεση στο μέτωπο ακόμη και με περιορισμένο ανθρώπινο δυναμικό.



Πηγή: skai.gr

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