Φυγόποινος, ο οποίος είχε καταδικαστεί για οδήγηση χωρίς δίπλωμα και υπό την επήρεια ναρκωτικών, από την οποία προκλήθηκε θάνατος, συνελήφθη από αστυνομικούς της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για άνδρα 51 ετών, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε απόφαση Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 6 ετών και ενός μηνός.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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