Περισσότεροι από 150 άνθρωποι διασώθηκαν την Τρίτη μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε σκάφος που μετέφερε μετανάστες στη Μάγχη.
Η γαλλική ναυτική υπηρεσία επιβεβαίωσε ότι 157 άτομα διασώθηκαν μετά από πυρκαγιά σε σκάφος στη Μάγχη και νοσηλεύονται στη Γαλλία.
Οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η μηχανή του σκάφους έπιασε φωτιά ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τη Μάγχη το πρωί, με αποτέλεσμα η κατάστασή του σκάφους να επιδεινωθεί «πολύ γρήγορα» ενώ βρισκόταν σε γαλλική περιοχή έρευνας και διάσωσης στη Μάγχη.
Στην περιοχή αναπτύχθηκαν ισχυρές δυνάμεις , συμπεριλαμβανομένων γαλλικών σκαφών, ενός ελικοπτέρου του Γαλλικού Ναυτικού, σκαφών της Βρετανικής Συνοριακής Δύναμης και του Βασιλικού Εθνικού Ιδρύματος Ναυαγοσωστικής.
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