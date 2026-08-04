Ο Άλεκ Μπάλντουιν μπορεί να είναι ήδη πατέρας οκτώ παιδιών, όμως φαίνεται πως δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο την οικογένειά του. Ο 68χρονος ηθοποιός πρότεινε, έστω και για αστείο, στη σύζυγό του, Χιλάρια Μπάλντουιν, να αποκτήσουν ακόμη ένα παιδί, προκαλώντας την απολαυστική αντίδρασή της.

Το ζευγάρι δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram, στο οποίο η 42χρονη Χιλάρια εμφανίζεται με μπικίνι δίπλα στην πισίνα, καθισμένη στο πλευρό του συζύγου της.

Στο βίντεο, η Χιλάρια συγχρονίζει τα χείλη της με τη φράση «θα έκανα τα πάντα για σένα», ενώ στο βάθος ακούγεται μία εκτέλεση του τραγουδιού «Hopelessly Devoted to You» της Ολίβια Νιούτον-Τζον. Ο Άλεκ Μπάλντουιν εκμεταλλεύεται τότε την ευκαιρία και της απαντά χαμογελώντας: «Κάνε άλλο ένα παιδί μαζί μου».

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Η έκφραση της συζύγου του αλλάζει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Από ονειροπόλα και τρυφερή, εμφανίζεται ξαφνικά τρομοκρατημένη, σπρώχνει την κάμερα και απομακρύνεται τρέχοντας. «Όταν το “θα έκανα τα πάντα για σένα” συναντά την πραγματικότητα και τους όρους και τις προϋποθέσεις της», έγραψε με χιούμορ στη λεζάντα της ανάρτησης.

Η αντίδρασή της διασκέδασε τους διαδικτυακούς φίλους του ζευγαριού, οι οποίοι έσπευσαν να σχολιάσουν το στιγμιότυπο. «Τρέξε, Χιλάρια, τρέξε», έγραψε χαρακτηριστικά ένας χρήστης.

Ο Άλεκ Μπάλντουιν έχει συνολικά οκτώ παιδιά. Με τη Χιλάρια έχει αποκτήσει επτά. Το ζευγάρι έχει παραδεχθεί ότι κατά καιρούς συζητούν την πιθανότητα να αποκτήσουν ακόμη ένα παιδί, χωρίς όμως να φαίνεται πως πρόκειται για ένα ρεαλιστικό σχέδιο. «Δεν θέλω πραγματικά άλλο ένα», είχε δηλώσει ο ηθοποιός τον Φεβρουάριο του 2025. Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι όταν το μικρότερο παιδί τους αρχίζει να μεγαλώνει, η σκέψη επιστρέφει.

«Κάθε τόσο, όταν το μωρό μεγαλώνει και φτάνει περίπου στα δύο, κοιτάζω τη Χιλάρια και της λέω: “Ώρα να κάνουμε άλλο ένα”», είχε αναφέρει. Η απάντησή της ήταν περισσότερο ξεκάθαρη: «Είναι τόσο χαριτωμένα, αλλά το σώμα μου είναι πραγματικά κουρασμένο».

Πηγή: skai.gr

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