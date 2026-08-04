Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι Πρότυπο Αριστείας στις Ιατρικές Επιστήμες με Ευρωπαϊκή και Διεθνή Εμβέλεια

Σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που μετασχηματίζεται διαρκώς υπό την επίδραση της τεχνολογικής εξέλιξης, της διεθνούς κινητικότητας και της αυξανόμενης ανάγκης για εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (European University Cyprus - EUC) καταγράφει μια σταθερά ανοδική πορεία, εδραιώνοντας τη θέση του ως ένα από τα πλέον δυναμικά και διεθνώς αναγνωρισμένα πανεπιστήμια της Ευρώπης στον τομέα των Ιατρικών Επιστημών και των Επιστημών Υγείας και Ζωής.

Με τρεις διακριτές αλλά στενά διασυνδεδεμένες σχολές — Ιατρική, Οδοντιατρική και Κτηνιατρική — το EUC επενδύει στρατηγικά στην ακαδημαϊκή αριστεία, την έρευνα, την καινοτομία και την ανάπτυξη προηγμένων εκπαιδευτικών και κλινικών υποδομών με διεθνή προσανατολισμό. Πρόσφατα, ακόμη μία σημαντική διεθνής διάκριση προστέθηκε στο ενεργητικό του Πανεπιστημίου, καθώς το Times Higher Education (THE) World University Rankings by Subject 2026 κατέταξε το EUC ανάμεσα στα 601+ κορυφαία πανεπιστήμια παγκοσμίως στους τομείς της Ιατρικής, της Οδοντιατρικής και των Επιστημών Υγείας, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή αναβάθμιση του ακαδημαϊκού και ερευνητικού του αποτυπώματος.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι μέλος της Galileo Global Education, του μεγαλύτερου ευρωπαϊκού οργανισμού πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με 70 ιδρύματα και περισσότερους από 300.000 φοιτητές και φοιτήτριες σε 18 χώρες. Η συμμετοχή του στο δίκτυο αυτό ενισχύει ουσιαστικά τη διεθνή του διασύνδεση, τις δυνατότητες ακαδημαϊκής συνεργασίας και την πρόσβαση των φοιτητών του σε ένα ευρύ ευρωπαϊκό οικοσύστημα γνώσης και επαγγελματικών ευκαιριών.

Σήμερα, η φοιτητική κοινότητα του Πανεπιστημίου αριθμεί περισσότερους από 12.600 φοιτητές και φοιτήτριες από 80 διαφορετικές εθνικότητες, συμπεριλαμβανομένων χωρών όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία, η Γαλλία, η Νορβηγία και η Ελλάδα, συνθέτοντας ένα πολυπολιτισμικό και εξωστρεφές ακαδημαϊκό περιβάλλον που αντικατοπτρίζει τον διεθνή χαρακτήρα του ιδρύματος.

Ιατρική Σχολή: Εκπαίδευση με Διεθνές Αποτύπωμα

Η Ιατρική Σχολή του EUC αποτελεί σημείο αναφοράς στην ευρύτερη περιοχή. Είναι διαπιστευμένη από τη World Federation for Medical Education (WFME) και διακρίνεται ως η μοναδική Ιατρική Σχολή σε Κύπρο και Ελλάδα της οποίας το πρόγραμμα σπουδών έχει αξιολογηθεί με την ανώτατη διάκριση 5 QS Stars από τον οργανισμό QS Top Universities.

Το πρόγραμμα Doctor of Medicine (MD) προσελκύει φοιτητές από περισσότερες από 35 χώρες, αναδεικνύοντας τη Σχολή σε έναν διεθνή εκπαιδευτικό κόμβο για την ιατρική εκπαίδευση. Το Πτυχίο Ιατρικής (Doctor of Medicine – MD) διαθέτει πλήρη διεθνή αναγνώριση και καλύπτει τις προϋποθέσεις επαγγελματικής κινητικότητας στην Ευρώπη, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το πρόγραμμα σπουδών βασίζεται στη φιλοσοφία της φοιτητοκεντρικής μάθησης και στη μεθοδολογία Problem-Based Learning, ενώ ενσωματώνει κλινική εκπαίδευση από τα πρώτα έτη φοίτησης, διασφαλίζοντας την έγκαιρη ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων και κλινικής κρίσης μέσα από εμπειρίες σε νοσοκομεία και συνεργαζόμενα ιατρικά κέντρα στην Κύπρο και το εξωτερικό.

Η Τεχνολογική Υπεροχή της Οδοντιατρικής Σχολής

Το πενταετές πρόγραμμα Bachelor of Dental Surgery (BDS) της Οδοντιατρικής Σχολής του EUC, το μοναδικό στην Κύπρο, προσφέρει ένα ολοκληρωμένο ακαδημαϊκό και κλινικό περιβάλλον εκπαίδευσης. Η αναγνώριση από το Association for Dental Education in Europe (ADEE) διασφαλίζει ότι οι απόφοιτοι μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα σε περισσότερες από 32 ευρωπαϊκές χώρες, ενώ η πρόσφατη επαγγελματική αποκατάσταση αποφοίτων σε οδοντιατρικές κλινικές στην Ολλανδία, τη Γερμανία και το Βέλγιο επιβεβαιώνει την υψηλή αναγνώριση και τη ζήτηση του πτυχίου σε διεθνές επίπεδο.

Οι φοιτητές εκπαιδεύονται σε ψηφιακά εργαστήρια, συστήματα εικονικής πραγματικότητας (VR) και προηγμένους προσομοιωτές, ενώ η κλινική τους εκπαίδευση πραγματοποιείται στην Πανεπιστημιακή Οδοντιατρική Κλινική του EUC. Η άμεση σύνδεση θεωρίας και πράξης επιτρέπει στους φοιτητές να αποκτούν ουσιαστική κλινική εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες παροχής φροντίδας, υπό την καθοδήγηση έμπειρων καθηγητών-οδοντιάτρων.

Κτηνιατρική Σχολή: Με Προσέγγιση One Health

Η Σχολή Κτηνιατρικής του EUC, μέσω του προγράμματος Doctor of Veterinary Medicine (DVM), υιοθετεί τη διεθνώς αναγνωρισμένη προσέγγιση «One Health», η οποία αναδεικνύει την αλληλεξάρτηση της υγείας των ανθρώπων, των ζώων και του περιβάλλοντος.

Οι φοιτητές αποκτούν τις απαραίτητες Day One Competencies, εκπαιδεύονται εξ ολοκλήρου στην αγγλική γλώσσα και έχουν πρόσβαση σε εργαστήρια προσομοίωσης υψηλής τεχνολογίας. Το πρόγραμμα ευθυγραμμίζεται πλήρως με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα εκπαίδευσης, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και την επαγγελματική ετοιμότητα των αποφοίτων του.

Από την Κύπρο στη Φρανκφούρτη και στην Αθήνα

Η ίδρυση του Παραρτήματος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στη Φρανκφούρτη με τη Σχολή Ιατρικής το 2022 αποτέλεσε ορόσημο για την κυπριακή ανώτατη εκπαίδευση, καθώς πρόκειται για το πρώτο πανεπιστημιακό παράρτημα κυπριακού πανεπιστημίου εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας και ενίσχυσε τη διεθνή του στρατηγική στον τομέα της ιατρικής εκπαίδευσης.

Παράλληλα, η λειτουργία της δεύτερης Σχολής Επιστημών Ζωής και Υγείας σηματοδοτεί το επόμενο στάδιο ανάπτυξης του EUC Frankfurt Campus. Στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου αναπτυξιακού του σχεδιασμού, το EUC Frankfurt Campus προχωρεί στην περαιτέρω επέκταση του, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2028, η οποία περιλαμβάνει νέες ακαδημαϊκές εγκαταστάσεις, σύγχρονες ερευνητικές υποδομές και αναβαθμισμένες υπηρεσίες φοιτητικής εμπειρίας, ενισχύοντας περαιτέρω τον ρόλο του EUC Frankfurt ως διεθνούς κέντρου ακαδημαϊκής και ερευνητικής αριστείας.

Παράλληλα, η πρόσφατη έγκριση για άδεια λειτουργίας παραρτήματος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου στην Αθήνα, του EUC Athens, αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα στην υλοποίηση του οράματος για ένα διασυνδεδεμένο ευρωπαϊκό πανεπιστημιακό οικοσύστημα που ενώνει την Κύπρο, την Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη.

Υποβολή αιτήσεων

Η υποβολή αιτήσεων για σπουδές στις Σχολές Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Κτηνιατρικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου έχει ήδη ξεκινήσει.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά τα κριτήρια εισδοχής και τη διαδικασία υποβολής αίτησης στο https://euc.ac.cy/ ή επικοινωνώντας με το Τμήμα Εισδοχής Φοιτητών στο 0035722713000 και admit@euc.ac.cy

Πηγή: skai.gr

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