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Αλλάζει στρατηγική η Shell: Πουλά τις ευρωπαϊκές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην TotalEnergies

Την περασμένη εβδομάδα, ο όμιλος Shell ανέφερε ότι τα κέρδη του δεύτερου τριμήνου υπερδιπλασιάστηκαν σε σχέση με το προηγούμενο έτος

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Shell

Προς τις συμβατικές, και λιγότερο «καθαρές», μορφές ενέργειας στρέφεται η Shell. Ο βρετανικός πετρελαϊκός κολοσσός θα πουλήσει τη μονάδα χερσαίων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ευρώπη στην TotalEnergies, ανακοίνωσαν οι δύο εταιρείες τη Δευτέρα, καθώς συνεχίζει να περιορίζει τις επενδύσεις του σε δραστηριότητες χαμηλών εκπομπών άνθρακα για να εστιάσει στην εξόρυξη/ παραγωγή και την εμπορία.

Η Shell δήλωσε ότι η συμφωνία που συνήφθη με την TotalEnergies περιλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία σε όλη την Ιταλία, την Ολλανδία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά δεν αποκάλυψε την τιμή πώλησης.

Από τότε που ανέλαβε τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Shell πριν από τρία χρόνια, ο Ουαέλ Σαουάν έχει μετατοπίσει την εστίασή του μακριά από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αναζητώντας καλύτερες αποδόσεις σε έργα πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Την περασμένη εβδομάδα, ο όμιλος ανέφερε ότι τα κέρδη του δεύτερου τριμήνου υπερδιπλασιάστηκαν σε σχέση με το προηγούμενο έτος, φτάνοντας στο δεύτερο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ, χάρη στις υψηλότερες τιμές ενέργειας και την ισχυρότερη εμπορία υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Τα προσαρμοσμένα κέρδη για τον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των ενεργειακών λύσεων ανήλθαν σε 79 εκατομμύρια δολάρια, έναντι ζημίας 9 εκατομμυρίων δολαρίων κατά την ίδια περίοδο ένα χρόνο νωρίτερα.

Η Shell διευκρίνισε ότι θέλει να εστιάσει τη δραστηριότητά της στον ενεργειακό τομέα στην προμήθεια μεγάλων πελατών με ενεργειακές λύσεις οι οποίες συνδυάζουν την ανανεώσιμη ενέργεια με παραγωγή βασισμένη σε υδρογονάνθρακες, η οποία παρουσιάζει μικρότερη περιοδικότητα (ασταθής παραγωγή ΑΠΕ).

Η βρετανική ανταγωνίστριά της, BP, επίσης επανεστιάζει στις δραστηριότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου, αφού περιέκοψε τις επενδύσεις της στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 
 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: BP Shell ανανεώσιμες πηγές ενέργειας TotalEnergies
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