«Without Blood»: Τον Σεπτέμβριο θα αρχίσει να προβάλλεται η ταινία

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η ταινία «Without Blood», σε σκηνοθεσία και σενάριο της Αντζελίνα Τζολί μαζί με τον Αλεσάντρο Μπαρίκο, βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Μπαρίκο και εξερευνά θέματα όπως ο πόλεμος, το τραύμα, η μνήμη και η επούλωση.

Πρωταγωνιστούν οι Σάλμα Χάγιεκ Πινό, Ντεμιάν Μπισίρ και Χουάν Μινουχίν, ενώ η ταινία έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο το 2024.

Η Αντζελίνα Τζολί, που ήταν και η παραγωγός της ταινίας, ανέφερε ότι το έργο φέρνει στο προσκήνιο παγκόσμιες αλήθειες και ευχαρίστησε το καστ και το συνεργείο για το συναισθηματικό δέσιμο που επέδειξαν.

Η ταινία «Without Blood» σε σκηνοθεσία της Αντζελίνα Τζολί αποκτήθηκε από τη Brainstorm Media. Σε σενάριο της Τζολί και του Αλεσάντρο Μπαρίκο, η ταινία «Without Blood» βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Μπαρίκο.

Με πρωταγωνιστές τους Σάλμα Χάγιεκ Πινό και Ντεμιάν Μπισίρ με τον Χουάν Μινουχίν, διαδραματίζεται στον απόηχο μιας ανώνυμης σύγκρουσης, εξερευνώντας παγκόσμιες αλήθειες για τον πόλεμο, το τραύμα, τη μνήμη και την επούλωση. Η ταινία έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο το 2024.

«Το «Without Blood» εξετάζει παγκόσμιες αλήθειες για το τραύμα, τη μνήμη και την επούλωση» δήλωσε η Τζολί, η οποία ήταν και η παραγωγός του έργου. «Ήταν συναρπαστικό και εξαιρετικό να βλέπουμε το ανοιχτό πνεύμα και το συναισθηματικό δέσιμο που έφεραν το καστ και το συνεργείο μας σε αυτή την ταινία. Ελπίζω ότι οι γενναίες ερμηνείες της Σάλμα και του Ντέμιαν θα εμπνεύσουν το είδος της συζήτησης που επιδίωξε ο Μπαρίκο γράφοντας το μυθιστόρημα» τόνισε.

Η ταινία «Without Blood» είναι συμπαραγωγή της Fremantle North America και της The Apartment (μια εταιρεία του Fremantle), σε συνεργασία με την Jolie Productions και τη De Maio Entertainment.

«Το να έχω την ευκαιρία να με σκηνοθετήσει η Αντζελίνα Τζολί στην ταινία "Without Blood" ήταν μια βαθιά εμπλουτιστική εμπειρία» δήλωσε η Σάλμα Χάγιεκ Πινό. «Η συναισθηματική της νοημοσύνη και η ευαισθησία της ζωντανεύουν μια ιστορία για το πώς οι πληγές που κουβαλάμε διαμορφώνουν αυτό που γινόμαστε και τη δύναμη που χρειάζεται για να συνεχίσουμε. Είμαι τόσο ενθουσιασμένη που η Brainstorm φέρνει αυτή την οπτικά εκπληκτική ιστορία εκδίκησης, ενοχής και του μακρινού δρόμου επιστροφής στην ανθρώπινη φύση μας στο αμερικανικό κοινό στους κινηματογράφους». Η ταινία “Without Blood” θα αρχίσει να προβάλλεται στους κινηματογράφους στις ΗΠΑ στις 18 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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