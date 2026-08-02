«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη. Έναν μεγάλο ευπατρίδη και ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, που υπηρέτησε για πολλές δεκαετίες την παράταξή μας ως βουλευτής, υπουργός, ευρωβουλευτής και αντιπρόεδρός της με αξιοπρέπεια, ήθος και συνέπεια», ανέφερε ο Τάκης Θεοδωρικάκος σε ανάρτησή του για τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη, με αφορμή το θάνατο του ιστορικού στελέχους τη Ν.Δ.

«Ένας άνθρωπος που είχε πολύ μεγάλη αγάπη και για την ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Λακωνία. Θερμά συλλυπητήρια στα παιδιά του Μιλτιάδη, Θωμά, Ελένη και Κωνσταντίνο και σε όλους τους οικείους του.»

Πηγή: skai.gr

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