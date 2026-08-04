Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Άγιο Λαυρέντιο Πηλίου - Δείτε βίντεο

Οριοθετήθηκε άμεσα η φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στον Άγιο Λαυρέντιο Μαγνησίας, σύμφωνα με το συντονιστικό της Πυροσβεστικής στη Θεσσαλία. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική βλάστηση.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 12:45 της Τρίτης. Στόχος είναι να μην κατευθυνθεί η φωτιά προς το χωριό και να ανακοπεί η επέκτασή της.

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Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα,ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Βόλου.

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ (Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων) λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μαγνησίας.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Λαυρέντιο Μαγνησίας. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 3 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 4, 2026

Πηγή: skai.gr

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