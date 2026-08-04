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Σκαντζόχοιρος έθεσε σε λειτουργία τον συναγερμό για διαρρήκτες σε σούπερ-μάρκετ στη Γερμανία

Ένας σκαντζόχοιρος ενεργοποίησε τον συναγερμό σε σούπερ-μάρκετ στη δυτική Γερμανία, πιθανώς επειδή παγιδεύτηκε μέσα στη διάρκεια της νύχτας

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Γερμανία

Ένας... σκαντζόχοιρος έθεσε σε λειτουργία το συναγερμό για διαρρήκτες σε σούπερ-μάρκετ στη δυτική Γερμανία αφού φαίνεται πως παγιδεύτηκε μέσα σ' αυτό στη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Οι αστυνομικοί, που έσπευσαν αφού ήχησε ο συναγερμός, βρήκαν το ζώο στο χώρο της εισόδου του καταστήματος στην πόλη Μύλχαϊμ κοντά στη Φρανκφούρτη.

Η αστυνομία περιέγραψε τον ύποπτο εισβολέα ως «τετράποδο, μικρό, στρογγυλό και, απ' ό,τι φαίνεται, χωρίς εγκληματική πρόθεση».

Κατά πάσα πιθανότητα ο σκαντζόχοιρος είχε διεισδύσει απαρατήρητος την προηγούμενη ημέρα μέσα στο σούπερ-μαρκετ και, όταν το κατάστημα έκλεισε, οι υπεύθυνοι τον κλείδωσαν μέσα σ' αυτό χωρίς να αντιληφθούν την παρουσία του.

Στη συνέχεια έκανε τον συναγερμό να σημάνει ενώ εξερευνούσε το σούπερ-μάρκετ.

Το ζώο υποβλήθηκε σε σύντομη εξέταση από κτηνίατρο, πριν αφεθεί ελεύθερο σώο και αβλαβές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Γερμανία σούπερ μάρκετ Αστυνομία
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