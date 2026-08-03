Ρωσία: Επτά νεκροί, ανάμεσά τους τρία παιδιά, από ουκρανική επίθεση με drone σε παραθεριστικό θέρετρο - Δείτε βίντεο

Η Ρωσία ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι επτά άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά, σκοτώθηκαν και άλλοι 40 τραυματίστηκαν στο παραθεριστικό θέρετρο Γκελεντζίκ, στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, κατηγορώντας την Ουκρανία για σκόπιμη ουκρανική επίθεση με drones εναντίον αμάχων.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημο σχόλιο από την Ουκρανία, η οποία, όπως και η Ρωσία, υποστηρίζει ότι δεν στοχοποιεί σκόπιμα αμάχους στον πόλεμο πλήρους κλίμακας που ξεκίνησε η Μόσχα το 2022.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επαληθεύτηκαν από το Reuters φαίνεται να δείχνουν ένα drone να προσκρούει σε πολυσύχναστη παραλία κοντά στο Γκελεντζίκ και να ακούγεται μία ισχυρή έκρηξη.

Russian air defenses reportedly chose to engage a drone directly over a crowded beach in Gelendzhik.



According to Russian reports, the drone, diverted by electronic warfare, fell onto the beach after the interception attempt. Russian authorities have reported three people… pic.twitter.com/ZsGC0RXDGB — Saint Javelin (@saintjavelin) August 3, 2026

Ο κυβερνήτης της ρωσικής περιφέρειας Κρασνοντάρ, όπου βρίσκεται το Γκελεντζίκ, Βενιαμίν Κοντράτιεφ, χαρακτήρισε το περιστατικό «τραγωδία».

«Αυτό που συνέβη σήμερα ήταν μια σκόπιμη επίθεση του καθεστώτος του Κιέβου εναντίον του άμαχου πληθυσμού, ο οποίος δεν έχει καμία απολύτως σχέση με στρατιωτικές υποδομές», ανέφερε σε ανακοίνωσή του στην πλατφόρμα Telegram.

Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν επίσης ότι ειδική ομάδα ιατρικής αντιμετώπισης καταστροφών αναπτύχθηκε στο σημείο της έκρηξης, στο παραθεριστικό χωριό Αρχίπο-Οσίποβκα, το οποίο αποτελεί τμήμα της ευρύτερης τουριστικής περιοχής του Γκελεντζίκ.

Το ρωσικό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι 21 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, ενώ εννέα από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, κατηγόρησε την Ουκρανία ότι καταφεύγει στην τρομοκρατία, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Τον περασμένο μήνα, η Ρωσία είχε επίσης κατηγορήσει τις ουκρανικές δυνάμεις ότι σκότωσαν 11 ανθρώπους, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά, σε επίθεση εναντίον χώρου κατασκήνωσης σε τμήμα της περιφέρειας Ζαπορίζια που τελεί υπό ρωσικό έλεγχο.

Από την άλλη πλευρά, η ίδια η Ρωσία έχει επανειλημμένα πλήξει στόχους στο Κίεβο και σε άλλες ουκρανικές πόλεις, προκαλώντας τον εκτοπισμό εκατομμυρίων ανθρώπων και εκτεταμένες καταστροφές σε μεγάλες περιοχές της Ουκρανίας.

Χιλιάδες άμαχοι έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη του πολέμου, οι περισσότεροι από αυτούς Ουκρανοί που σκοτώθηκαν σε ρωσικές επιθέσεις.

Η Ουκρανία, από την πλευρά της, έχει εντείνει τους τελευταίους μήνες τις επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς βαθιά στο ρωσικό έδαφος, στοχεύοντας κυρίως διυλιστήρια πετρελαίου και αποθήκες εταιρειών ηλεκτρονικού εμπορίου, στο πλαίσιο μιας εκστρατείας που, όπως υποστηρίζει, αποσκοπεί στο να αισθανθούν και οι Ρώσοι το κόστος του πολέμου.



Πηγή: skai.gr

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