Σάλος από pole dancing ημίγυμνων γυναικών έξω από τα Ανάκτορα της Κέρκυρας - Βίντεο

Ακόμα δεν είναι γνωστό αν το περιστατικό ήταν στο πλαίσιο εκδήλωσης για την οποία είχε δοθεί άδεια, ή αν οι γυναίκες βρέθηκαν εκεί ιδιωτικά

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει ένα βίντεο που είδε τις τελευταίες ώρες το φως της δημοσιότητας, στο οποίο εμφανίζονται ημίγυμνες γυναίκες να κάνουν pole dancing στο περιστύλιο των Ανακτόρων, στην παλιά πόλη της Κέρκυρας.

Το γεγονός γνωστοποίησε επαγγελματίας της περιοχής, με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό αν το περιστατικό  ήταν στο πλαίσιο κάποιας εκδήλωσης για την οποία είχε δοθεί  άδεια ή αν οι γυναίκες βρέθηκαν εκεί από  δική τους πρωτοβουλία. 

Η Διεύθυνση του Μουσείου Ασιατικής Τέχνης, το οποίο στεγάζεται στον χώρο,  δηλωσε στην ΕΡΤ ότι δεν είχαν κάποια ενημέρωση και παρέπεμψαν στο Υπουργείο Πολιτισμού για περαιτέρω πληροφορίες.
 

