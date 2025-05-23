Πέντε σχολεία είναι σήμερα Παρασκευή κλειστά στον δήμο Παύλου Μελά στην περιοχή της Ευκαρπίας στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για το 3ο Νηπιαγωγείο, όπου συνέβη ο άτυχος χαμός του 5χρονου κοριτσιού, το 1ο, 2ο, 4ο Δημοτικό Σχολείο της περιοχής, καθώς και το 2ο Γυμνάσιο της Ευκαρπίας.

Κλιμάκια του δήμου έκαναν απολυμάνσεις στους σχολικούς χώρους, ενώ πραγματοποιήθηκαν και διαγνωστικοί έλεγχοι, 84 στον αριθμό, σε παιδιά και ενήλικες. Μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί 9 παιδιά τα οποία διαγνώστηκαν θετικά στον στρεπτόκοκκο, ωστόσο δεν νοσηλεύονται. Τα 15 από τα τεστ βγήκαν θετικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.