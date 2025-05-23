Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στο χωριό Μεγάλο Ευύδριο του δήμου Φαρσάλων, στη Λάρισα, όταν δυο άνδρες 54 και 29 ετών τσακώθηκαν με τον δεύτερο να δαγκώνει και να κόβει το αυτί του πρώτου.

Ο 29χρονος φέρεται να του έκοψε κομμάτι από το αυτί, με αποτέλεσμα ο 54χρονος να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται με σοβαρό τραύμα.

Η καταγγελία έγινε στην αστυνομία χθες το μεσημέρι της Πέμπτης, με τον 54χρονο να αναφέρει πως εκτός από το δάγκωμα, τον εξύβρισε και τον χτύπησε στο πρόσωπο.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, οι δύο άνδρες είναι συγχωριανοί και ο δράστης αναζητούταν μέχρι χθες το βράδυ της Πέμπτης στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

