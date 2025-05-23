Εντυπωσιακές ήταν οι εικόνες από το Λιμάνι του Πειραιά το πρωί της Παρασκευής (23/5) μετά από άσκηση για τρομοκρατική ενέργεια σε πραγματικές συνθήκες, παρουσία του υπουργού Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια.

Συγκεκριμένα, τα στελέχη του κλιμακίου Ειδικών Αποστολών του Λιμεναρχείου, μέσα σε χρόνο αντίδρασης 6 λεπτών, έκαναν επέμβαση σε ένα δωμάτιο όπου αποτελεί μέρος του σεναρίου το οποίο έχει σχεδιάσει από πριν για την εκπαίδευση. Υποτίθεται στο δωμάτιο αυτό είχε κρυφτεί ένα άτομο που είχε αφήσει μια τσάντα στην είσοδο και έπειτα διέφυγε προσπαθώντας να χτυπήσει και κάποιον αξιωματικό του Λιμενικού Σώματος.

Στη συνέχεια το άτομο βγήκε από το δωμάτιο και συνελήφθη.

Δείτε το βίντεο

Πηγή: skai.gr

