Επιστολή προς τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους ώστε να συμμετάσχουν στον ανοιχτό διάλογο που εκκινεί για την κατάρτιση του σχεδίου δράσης, με στόχο την ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και την αύξηση του ποσοστού κάλυψης εργαζομένων, απέστειλε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως.

Το σχέδιο δράσης, το οποίο θα πρέπει να καταρτιστεί έως το τέλος του 2025, βάσει του νόμου 5163/2024, με τίτλο: «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2022/2041 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2022», θα περιλαμβάνει σαφές χρονοδιάγραμμα και συγκεκριμένα μέτρα για την αύξηση του ποσοστού κάλυψης από συλλογικές διαπραγματεύσεις, με πλήρη σεβασμό της αυτονομίας των κοινωνικών εταίρων, στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης της εν λόγω Οδηγίας (ΕΕ).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι κοινωνικοί εταίροι καλούνται να υποδείξουν έναν εμπειρογνώμονα εντός 5 ημερών από την παραλαβή της επιστολής, ο οποίος θα συμμετάσχει στις προπαρασκευαστικές διαδικασίες για την άντληση καλών πρακτικών από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την προετοιμασία του εδάφους για την υποβολή προτάσεων από τους κοινωνικούς εταίρους, που θα περιληφθούν στο σχέδιο δράσης.

Στην επιστολή, η υπουργός Εργασίας τονίζει ότι η κατάρτιση του σχεδίου δράσης προϋποθέτει εκτεταμένο διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους, ο οποίος θα ξεκινήσει, μετά τις προπαρασκευαστικές εργασίες και, εν συνεχεία, οι εταίροι θα λάβουν επίσημη πρόσκληση, προκειμένου να διατυπώσουν εγγράφως τις προτάσεις τους εντός 30 τουλάχιστον ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της πρόσκλησης.

«Η υποχρέωση της χώρας να καταρτίσει σχέδιο δράσης αποτελεί μια εθνική πρόκληση, που απαιτεί τη μέγιστη συνεργασία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και της Πολιτείας και προσβλέπουμε στην άρτια συνεργασία μας, ώστε να φέρουμε από κοινού εις πέρας αυτό το θεμελιώδες έργο», επισημαίνει στην επιστολή η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, υπογραμμίζοντας εκ νέου τη σημασία του κοινωνικού διαλόγου.

Παρατίθεται το περιεχόμενο της σχετικής επιστολής:

«Θέμα: Ορισμός εμπειρογνώμονα για προπαρασκευαστικές ενέργειες του σχεδίου δράσης του ν. 5163/2024

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Όπως γνωρίζετε, με τον ν. 5163/2024, ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία (ΕΕ) 2022/2041 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2022 για επαρκείς κατώτατους μισθούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου, μεταξύ άλλων, προβλέπεται υποχρέωση κατάρτισης σχεδίου δράσης, μετά τη διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ανωτέρω νόμου, το σχέδιο δράσης θα έχει διάρκεια από ένα έως πέντε έτη, θα ορίζει σαφές χρονοδιάγραμμα και συγκεκριμένα μέτρα για την αύξηση του ποσοστού κάλυψης από συλλογικές διαπραγματεύσεις, με πλήρη σεβασμό της αυτονομίας των κοινωνικών εταίρων, ενώ θα πρέπει να καταρτιστεί έως το τέλος του έτους 2025.

Καθώς η κατάρτιση του σχεδίου δράσης απαιτεί εκτεταμένο διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους, παρακαλούμε, όπως μας υποδείξετε έναν εμπειρογνώμονα, ο οποίος θα συμμετάσχει σε εργασίες για την άντληση καλών πρακτικών από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την προετοιμασία του εδάφους για την υποβολή προτάσεων από τους κοινωνικούς εταίρους, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην αύξηση του ποσοστού κάλυψης από συλλογικές διαπραγματεύσεις, εντός πέντε ημερών από την παραλαβή της παρούσας.

Μετά τις προπαρασκευαστικές εργασίες, θα ακολουθήσει διάλογος μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και του Υπουργείου Εργασίας και, εν συνεχεία, επίσημη πρόσκληση, για να διατυπώσετε εγγράφως τις προτάσεις σας για το σχέδιο δράσης, όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 5163/2024, μέσα σε προθεσμία τουλάχιστον 30 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της πρόσκλησης, με δυνατότητα παράτασης έως και 30 επιπλέον ημερολογιακών ημερών.

Η υποχρέωση της χώρας να καταρτίσει σχέδιο δράσης αποτελεί μια εθνική πρόκληση, που απαιτεί τη μέγιστη συνεργασία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και της Πολιτείας και προσβλέπουμε στην άρτια συνεργασία μας, ώστε να φέρουμε από κοινού εις πέρας αυτό το θεμελιώδες έργο.

Με εκτίμηση,

Νίκη Κεραμέως

Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».

