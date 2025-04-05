Απαντήσεις στο ερώτημα που κατέθεσαν 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας προς τα Υπουργεία Οικονομικών, Εσωτερικών και Εργασίας αναφορικά με το πρόγραμμα απασχόλησης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για άνεργους 55 ετών και άνω παρείχε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως σε συνέντευξη που παραχώρησε το Σάββατο 5 Απριλίου στον ΣΚΑΪ.

«Πρώτα απ’ όλα έχουμε μία πολύ δυναμική κοινοβουλευτική ομάδα, η οποία αφουγκράζεται την κοινωνία. Θέτει σημαντικά πολιτικά ζητήματα και είναι πολύ σημαντικός αυτός ο ρόλος που επιτελεί η κοινοβουλευτική ομάδα. Και εν προκειμένω έπιασε ένα ζήτημα το οποίο πράγματι είναι σοβαρό. Έχει να κάνει με ένα πολύ επιτυχημένο πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης» δήλωσε η υπουργός.

Διευκρίνισε δε, ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε άνεργους συμπολίτες μας 55 ετών και άνω για επιδοτούμενη απασχόληση σε Δήμους, σε Περιφέρειες, σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και βοηθάει ανθρώπους που βρίσκονται σε μία ευαίσθητη ηλικία, προκειμένου να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας και να θεμελιώσουν δικαίωμα σύνταξης.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η συγκεκριμένη ερώτηση αναδεικνύει τη σημασία αυτού του προγράμματος ζητώντας την επέκτασή του, και τόνισε ότι, ακριβώς λόγω αυτής της σημασίας, έχουν ήδη δοθεί 32.500 θέσεις, ενώ λίγες ημέρες πριν δόθηκαν 1.000 πρόσθετες θέσεις, φτάνοντας συνολικά τις 33.500.

Σημείωσε ωστόσο ότι το κόστος του συγκεκριμένου προγράμματος απαιτεί σημαντικούς οικονομικούς πόρους, καθώς έχει υπερβεί ήδη τα 800 εκατομμύρια ευρώ, υπενθυμίζοντας παράλληλα ότι αυτό το πρόγραμμα δεν αποτελεί την κανονική οδό στελέχωσης των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, αλλά έρχεται να τους στηρίξει με μία εμβαλωματική λύση με απασχόληση έως δύο ετών και μία συγκεκριμένη στόχευση.

«Ο κανονικός δρόμος στελέχωσης είναι μέσα από αιτήματα που πηγαίνουν στο Υπουργείο Εσωτερικών, εμπεριστατωμένα αιτήματα» ανέφερε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση πάντοτε προσπαθεί να διαθέτει ολοένα και περισσότερους πόρους σε επιτυχημένα προγράμματα απασχόλησης.

Αναφερόμενη στον κατώτατο μισθό, τόνισε ότι αποτελεί «ασπίδα προστασίας» για όλους τους εργαζόμενους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα τονίζοντας ότι από εκεί και πάνω οι κοινωνικοί εταίροι είναι ελεύθεροι να συμφωνήσουν σε καλύτερες αποδοχές.

«Υπεγράφη πολύ πρόσφατα μία συλλογική σύμβαση εργασίας στον κλάδο του τουρισμού. Αφορά πάρα πολύ κόσμο όπως καταλαβαίνετε. Πόσο κατώτατο μισθό προβλέπει στη χαμηλότερη κατηγορία; 950 ευρώ. Άρα λοιπόν, 70 ευρώ πάνω από αυτό που προβλέπει ο νομοθετικά κατοχυρωμένος κατώτατος μισθός. Είναι έμπρακτο παράδειγμα αυτό».

Επιπλέον, αποκάλυψε ότι αυτή την εβδομάδα υπεγράφη επίσης η συλλογική σύμβαση της ΟΤΟΕ για τον τραπεζικό κλάδο η οποία προβλέπει αυξήσεις στον κατώτατο μισθό της τάξης του έως 25%.

«Αυτό που ακριβώς λέγαμε είναι ότι υπάρχει ένας κατώτατος μισθός. Πάνω από αυτόν οι κοινωνικοί εταίροι έχουν κάθε δυνατότητα να συνάψουν πιο ευνοϊκές συμβάσεις και εγώ σας το λέω με το χέρι στην καρδιά ότι θέλουμε περισσότερες συλλογικές συμβάσεις».

Σημείωσε δε, ότι το ποσοστό κάλυψης των συλλογικών συμβάσεων εργασίας είναι χαμηλό, επισημαίνοντας ότι για να βελτιωθεί χρειάζονται δύο πράγματα.

«Χρειάζεται ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο να ευνοεί τη σύναψη συλλογικών συμβάσεων και εκεί είμαστε σε μια διαδικασία που το επόμενο διάστημα θα συζητήσουμε, με όλους τους κοινωνικούς εταίρους, τρόπους για να θεσπίσουμε και νέα κίνητρα για σύναψη συλλογικών συμβάσεων, αλλά χρειάζεται και κάτι άλλο: Να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι εκπρόσωποι εργαζομένων και εργοδοτών».

Σε ό,τι αφορά τον μέσο μισθό, η υπουργός παρατήρησε ότι έχει μία ανοδική πορεία παράλληλη με τον κατώτατο.

«Μέχρι προχτές, πριν τη νέα αύξηση, ο κατώτατος μισθός είχε αυξηθεί κατά 27,8%. Ο μέσος μισθός είχε αυξηθεί κατά 28,3%, δηλαδή λίγο πολύ παράλληλες διαδρομές. Αυξάνει ο κατώτατος, συμπαρασύρει και τον μέσο μισθό. Ο μέσος μισθός στη χώρα μας σήμερα, πλήρους απασχόλησης, είναι κοντά στα 1.500 ευρώ, είναι 1.478 ευρώ».

Πρόσθεσε μάλιστα ότι η αύξηση στον κατώτατο μισθό δεν έρχεται να λύσει όλα τα προβλήματα αλλά έρχεται να μειώσει κάποιες δυσκολίες.

«Είναι καλύτερα να έχεις περισσότερα 600 ευρώ καθαρά τον χρόνο; Νομίζω είναι καλύτερο το να έχεις περισσότερα 600 ευρώ καθαρά τον χρόνο. Είναι πανάκεια; Όχι είναι η απάντηση. Είναι μια σημαντική βελτίωση σε σχέση με εκεί που παραλάβαμε τη χώρα το 2019», ανέφερε.

Μιλώντας για την εκδήλωση εξωστρέφειας του Υπουργείου Εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο το προηγούμενο Σάββατο με τη συμμετοχή 26 σημαντικών επιχειρήσεων της χώρας που αναζητούν εξειδικευμένο προσωπικό, προσφέροντας εκατοντάδες θέσεις εργασίας με υψηλές απολαβές, η υπουργός δήλωσε ότι «θεωρούμε χρέος μας να αποτελέσουμε τη γέφυρα μεταξύ, αφενός εκείνων που έχουν τη σκέψη μήπως επιστρέψουν, και επιχειρήσεων που αναζητούν εξειδικευμένο προσωπικό».

Επικαλούμενη μάλιστα τα τελευταία στοιχεία της Eurostat για την τελευταία δεκαετία, 420.000 από τους 660.000 Έλληνες που έφυγαν για το εξωτερικό, έχουν επιστρέψει στη χώρα μας.

Υπενθύμισε δε, ότι ανάλογες δράσεις έχουν γίνει στην Ολλανδία και τη Γερμανία, επισημαίνοντας παράλληλα ότι «σήμερα που μιλάμε, αυτή τη στιγμή, γίνεται Ημέρα Καριέρας στη Χαλκίδα για παράδειγμα. Αυτή η σύζευξη γίνεται και εντός της χώρας και εκτός. Πάνω από 9.000 συμπολίτες μας έχουν βρει δουλειά μέσα από τις Ημέρες Καριέρας».

