Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας λόγω εκδηλώσεων για την Πρωτομαγιά

Στο πλαίσιο διεξαγωγής εορταστικών εκδηλώσεων της Εργατικής Πρωτομαγιάς, στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας, θα πραγματοποιηθεί διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων στις παρακάτω οδούς:

Από την 12.00΄ ώρα της 30-4-2025 έως την 23.59΄ ώρα της 3-5-2025

- Λ. Δεκελείας, στο τμήμα μεταξύ των ισόπεδων οδικών κόμβων Δεκελείας - Χαλκίδος - Αγ. Αναργύρων και Δεκελείας - Λαχανά - Ελ. Βενιζέλου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Νέα Ιωνία. - Λ. Δεκελείας, στο τμήμα μεταξύ των οδών Λαχανά και της οδού Λ. Ελ. Βενιζέλου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα. - Προύσης, στο τμήμα μεταξύ της Λ. Δεκελείας και της οδού Σμύρνης. - Αγ. Τριάδος, στο τμήμα μεταξύ της Λ. Δεκελείας και της οδού Χρ. Σμύρνης.

Από την 12.00΄ ώρα της 30-4-2025 έως την 06.00΄ ώρα της 4-5-2025

- Αγ. Αναργύρων, στο τμήμα μεταξύ των οδών Αχαρνών και Χαλκίδος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. - Χαλκίδος, σε όλο το μήκος της.

Η Τροχαία παρακαλεί τους οδηγούς των οχημάτων, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποτροπή κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν την κυκλοφορία και στάθμευση των οχημάτων τους στις ανωτέρω οδούς και Λεωφόρους και να ακολουθήσουν τις υποδείξεις των τροχονόμων

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

