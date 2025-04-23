Νίκη Κεραμέως: Προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι να επιστρέφει μέρισμα στην κοινωνία

Στα μέτρα που ανακοίνωσε χθες ο πρωθυπουργός, ως αποτέλεσμα υπεραπόδοσης της οικονομίας, αναφέρθηκε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ.

Πιο συγκεκριμένα, η υπουργός υπογράμμισε τη νέα πάγια στήριξη με ποσό 250 ευρώ στο περίπου 62% των συνταξιούχων της χώρας άνω των 65 ετών, επισημαίνοντας ότι «250 ευρώ καθαρά τα οποία θα πληρώνονται έως το τέλος Νοεμβρίου κάθε χρόνο και αφορά συγκεκριμένα συνταξιούχους άνω των 65 ετών οι οποίοι έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 14.000 ευρώ, αν πρόκειται για άγαμους και έως 26.000 αν πρόκειται για έγγαμους ή με σύμφωνο συμβίωσης και κάποια πρόσθετα εισοδηματικά κριτήρια».

Στην κριτική της αντιπολίτευσης για τα νέα μέτρα η κα Κεραμέως απάντησε ότι «δεν λέμε ότι λύνονται όλα τα προβλήματα του κόσμου, αλλά λέμε ότι είναι μία σημαντική ενίσχυση, για να περιοριστούν κάποιες δυσκολίες σε καίριους τομείς, όπως είναι το ζήτημα του ενοικίου που ταλανίζει πάρα πολλές οικογένειες, όπως είναι η στήριξη των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας, των πιο ευάλωτων συνταξιούχων. Άκουσα την αντιπολίτευση να λένε ότι αυτό προκύπτει ως αποτέλεσμα της πρόσθετης φορολογίας. Ποια πρόσθετη φορολογία; Αυτή η κυβέρνηση είναι που έχει καταργήσει ή μειώσει πάνω από 70 φόρους, από πού προκύπτουν λοιπόν αυτά τα έσοδα; Από την ανάπτυξη, από το γεγονός ότι έχουμε τη χαμηλότερη ανεργία 17 ετών».

Παράλληλα, η υπουργός υπογράμμισε τη συνεισφορά του υπουργείου Εργασίας στην υπεραπόδοση της οικονομίας.

«Μη ξεχνάμε ότι έχουμε 500.000 νέες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν την τελευταία πενταετία. Προκύπτει από αυξήσεις μισθών. Βλέπουμε διαρκώς αυξήσεις μισθών. Όταν αυξάνεται ο μισθός σημαίνει ότι έχουμε περισσότερα έσοδα για τα δημόσια ταμεία και για τα ασφαλιστικά ταμεία. Προκύπτει από περισσότερες συμβάσεις πλήρους απασχόλησης. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε πάνω από 3 στους 4 εργαζόμενους οι οποίοι αμείβονται με πλήρη απασχόληση και όχι με μερική. Προκύπτουν από την επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η οποία πλέον καταγράφει τον πραγματικό χρόνο εργασίας, προστατεύει την εργαζόμενο διότι πλέον ξέρουμε πόσο χρόνο ακριβώς εργάζεται και φροντίζουμε να αμείβεται για αυτόν τον χρόνο, αλλά αυτό σημαίνει και πάλι περισσότερα έσοδα».

Και πρόσθεσε: «Άρα μόνο και μόνο από το Υπουργείο Εργασίας έχουμε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ τα οποία προέκυψαν ως υπεραπόδοση χάρη σε αυτά τα μέτρα, χάρη στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, χάρη στις περισσότερες δουλειές που δημιουργήθηκαν και χρέος μας είναι αυτήν την υπεραπόδοση να την επιστρέφουμε στην κοινωνία».

Αναφερόμενη στις εκδηλώσεις εύρεσης εργασίας «Ημέρες Καριέρας», η Υπουργός ανέφερε ότι πάνω από 9000 συμπολίτες μας έχουν βρει εργασία μέσω αυτών και πρόσθεσε ότι «ταυτόχρονα επεκτείνουμε αυτή την προσπάθεια και στο εξωτερικό. Το Νοέμβριο ήμασταν στην Ολλανδία, τον Δεκέμβριο ήμασταν στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας, τον περασμένο μήνα ήμασταν στην Αγγλία. Το Μάιο θα ξαναπάμε στη Γερμανία, στη Στουτγάρδη αυτή τη φορά.»

Στη συνέχεια η κα Κεραμέως επεσήμανε τη νέα ρύθμιση του Υπουργείου σχετικά με το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών και τις ανείσπρακτες εισφορές προς τον ΕΦΚΑ που αγγίζουν τα 50 δις. Η Υπουργός τόνισε ότι «έχει κανείς δύο δρόμους. Ο πρώτος δρόμος είναι να πει, όπως έχουν κάνει πολλές κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένης της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία δεν έκανε κάτι για το ζήτημα αυτό, έχουμε πάρα πολύ υψηλές οφειλές, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, άστο για τους επόμενους. Ο άλλος δρόμος είναι να πούμε πρέπει κάτι να κάνουμε γι΄ αυτό, γιατί; Πρέπει κάτι να κάνουμε γι΄ αυτό, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε δημοσιονομικό χώρο, για να ενισχύσουμε τη δικαιοσύνη του ασφαλιστικού συστήματος, να ενισχύσουμε τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος και να αποδώσουμε πίσω στην κοινωνία. Πιάνομαι από κάτι που είπατε από την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, ότι θα προβούν σε μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης αυτές οι εταιρείες. Αναληθές. Ότι θα προβούν οι ίδιες σε είσπραξη, αναληθές. Η ίδια η διάταξη λέει ότι η είσπραξη παραμένει αποκλειστικά στο ΚΕΑΟ. Το ΚΕΑΟ είναι το κέντρο είσπραξης των ασφαλιστικών οφειλών. Θα γίνει ένας διεθνής διαγωνισμός, προκειμένου εταιρείες να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους υποστηρικτικά, σε μια πιο ήπια προσέγγιση. Θα υπάρχει λοιπόν μία επικοινωνία, στην οποία σε μια πιο ήπια προσέγγιση θα μιλάει με τον ασφαλισμένο, θα προσπαθεί να καταλάβει για ποιο λόγο δεν έχει πληρώσει και θα του δίνει μια ευελιξία, θα του δίνει περισσότερα εργαλεία. Θα μπορέσει να του δώσει πιο ευέλικτες ρυθμίσεις ξαναλέω σε εξατομικευμένη προσέγγιση.»

Ως προς το νέο εργασιακό νομοσχέδιο το οποίο επεξεργάζεται αυτή την περίοδο το Υπουργείο Εργασίας, η Υπουργός σημείωσε ότι «ο στόχος μας είναι να εξαλείφουμε διαρκώς τη γραφειοκρατία. Να απλοποιούμε τις διαδικασίες για όλους. Και όταν λέω για όλους εννοώ για εργαζομένους, εννοώ για επιχειρήσεις. Πράγματι λοιπόν στα σχέδιά μας είναι ένα νέο εργασιακό νομοσχέδιο το οποίο θα προσπαθήσει να απλοποιήσει διαδικασίες σε ότι αφορά την αγορά εργασίας. Για να σας το πω με ένα παράδειγμα, να μην χρειάζονται τόσα έγγραφα για μια πρόσληψη».



Πηγή: skai.gr

