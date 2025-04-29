Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά σε κατάστημα με είδη σπιτιού στο κέντρο της Πάτρας, επί της οδού Αγίου Νικολάου.

Η φωτιά ξέσπασε στο κατάστημα Zara home την ώρα που λειτουργούσε ενώ μία γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα.

Δίπλα από το φλεγόμενο κατάστημα βρίσκεται ξενοδοχείο το οποίο για προληπτικούς λόγους εκκενώθηκε καθώς μεταξύ των ενοίκων βρίσκονταν περίπου 70 μαθητές από δύο σχολεία της Μεσσηνίας.

Μάλιστα οι μαθητές τράβηξαν βίντεο στο οποίο φαίνονται οι φλόγες να βγαίνουν από τη στέγη του καταστήματος.

Δείτε το βίντεο:

Ακόμα δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια της φωτιάς ενώ πυκνοί μαύροι καπνοί καλύπτουν την ευρύτερη περιοχή, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους και τους περαστικούς.

Από τη φωτιά έχει υποστεί ζημιές στον πρώτο και δεύτερο όροφο ξενοδοχείο που βρίσκεται επί της Αγίου Νικολάου σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε το pelop.gr από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Δείτε βίντεο:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 16 άντρες και 8 οχήματα, ενώ η οδός Αγίου Νικολάου έχει αποκλειστεί για την ασφάλεια των πολιτών και τη διευκόλυνση της επιχείρησης κατάσβεσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.