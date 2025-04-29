Ισχυροί άνεμοι στην Αττική - Ξεπέρασαν τα 90χλμ/ώρα (Δείτε βίντεο)

Επιμένουν, προκαλώντας προβλήματα και στην Αττική, οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν, για δεύτερη μέρα, στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, από το πρωί της Δευτέρας μέχρι και σήμερα, υπήρχαν πάνω από δέκα περιστατικά πτώσης δέντρων, λόγω των ισχυρών ανέμων, σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

«Είναι η δεύτερη μέρα που έχουμε πολύ ισχυρούς έως θυελλώδεις βόρειους ανέμους στα ανατολικά της ηπειρωτικής χώρας αλλά και στο Αιγαίο. Τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και την Τετάρτη, αλλά και την Πρωτομαγιά, την Πέμπτη, με μια μικρή εξασθένηση προς την Πρωτομαγιά. Οι άνεμοι όμως θα παραμείνουν στα τοπικά 7 μποφόρ, ίσως και 8 κυρίως στο Αιγαίο μέσα στις δυο επόμενες ημέρες» λέει ο Κώστας Λαγουβάρδος, μετεωρολόγος – διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (meteo.gr).

Όπως εξηγεί, οι άνεμοι έφτασαν τα 134 χιλιόμετρα την ώρα, χθες, στην Παξιμάδα Καρύστου, ωστόσο και σε περιοχές της Αττικής, όπως η Πάρνηθα και η Πεντέλη, καταγράφηκαν ριπές που ξεπερνούσαν τα 90 χιλιόμετρα την ώρα.

«Να τονίσουμε επίσης και κάποιες βροχές που πιθανόν κατά τόπους να είναι ισχυρές την Τετάρτη αλλά και την Πρωτομαγιά, την Πέμπτη, σε αρκετές περιοχές του Αιγαίου που περιλαμβάνεται η Κρήτη, κυρίως η ανατολική Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τμήματα των νησιών του ανατολικού Αιγαίου» σημειώνει κλείνοντας ο Κώστας Λαγουβάρδος.

Ο καιρός της Τετάρτης

Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, για την Τετάρτη 30 Απριλίου 2025 προβλέπονται λίγες νεφώσεις αυξημένες στα κεντρικά και νότια τμήματα, με βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες στις Κυκλάδες, στην Κρήτη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, ενώ τοπικές βροχές αναμένονται στα ανατολικά τμήματα της Στερεάς Ελλάδας, της Πελοπόννησου και της Νότιας Εύβοιας.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 24 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 4 έως 20 βαθμούς), 10 έως 18 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 11 έως 23 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 11 έως 19 βαθμούς στις Κυκλάδες και από 12 έως 17 βαθμούς στην Κρήτη, 10 έως 19 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 15 έως 18 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις ισχυροί έως σχεδόν θυελλώδεις 6-7 μποφόρ, με εξαίρεση τα Δωδεκάνησα που θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς έως μέτριοι 3-5 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ.

Νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες, με πιθανότητα τοπικών βροχών περιμένουμε την Τετάρτη στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια και ανατολικά θα είναι 3-4 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και στα ανατολικά ισχυροί έως σχεδόν θυελλώδεις 7 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις περιμένουμε την Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς.

