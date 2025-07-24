Έχει αναβαθμιστεί η κατηγορία για τους δυο συλληφθέντες για τη φωτιά στον Φενεό Κορινθίας, σε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος, με ενδεχόμενο δόλο, η οποία επισύρει ποινή κάθειρξης, τόνισε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ 100.3, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολίτικης Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Δήλωσε παράλληλα ότι έχει γίνει δήμευση της περιουσίας τους πέραν του διοικητικού προστίμου.

Ο ίδιος ανέφερε ότι από τη διαδικασία ανάκρισης θα διαπιστωθεί αν είχαν κατασκευάσει ήδη εξέδρα και είχε πραγματοποιηθεί rave πάρτι.

Υπογράμμισε ότι εξαιτίας της φωτιάς περισσότερα από 11. 000 στρέμματα έχουν καταστραφεί. Επεσήμανε επίσης το 70% των δασικών πυρκαγιών οφείλονται σε ανθρωπογενή παράγοντα.

Ο κ. Κεφαλογιάννης, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να εκδοθεί κόκκινος συναγερμός για κάποιες περιοχές τις επόμενες μέρες, λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών.

Πηγή: skai.gr

