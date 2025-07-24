Αίσθημα εθνικής υπερηφάνειας και συγκίνησης προκαλούν οι εικόνες από τους Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς, που στέκουν ακίνητοι στον Άγνωστο Στρατιώτη σε συνθήκες καύσωνα.

Στις σημερινές φωτογραφίες, με τον υδράργυρο στην Αθήνα να βρίσκεται κοντά στους 40 βαθμούς Κελσίου και τα μάρμαρα να έχουν ανάψει, ο αξιωματικός υπηρεσίας πλησιάζει τους Εύζωνες συχνά προκειμένου να τους δώσει παγωμένο νερό και να τους σκουπίσει τον ιδρώτα από το πρόσωπό τους.

Δείτε τις εικόνες

Πηγή: skai.gr

