Αίσθημα εθνικής υπερηφάνειας και συγκίνησης προκαλούν οι εικόνες από τους Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς, που στέκουν ακίνητοι στον Άγνωστο Στρατιώτη σε συνθήκες καύσωνα.
Στις σημερινές φωτογραφίες, με τον υδράργυρο στην Αθήνα να βρίσκεται κοντά στους 40 βαθμούς Κελσίου και τα μάρμαρα να έχουν ανάψει, ο αξιωματικός υπηρεσίας πλησιάζει τους Εύζωνες συχνά προκειμένου να τους δώσει παγωμένο νερό και να τους σκουπίσει τον ιδρώτα από το πρόσωπό τους.
Δείτε τις εικόνες
Πηγή: skai.gr
- Καύσωνας: Επικίνδυνες πυρομετεωρολογικές συνθήκες- Συναγερμός για ακραίες πυρκαγιές τις επόμενες μέρες - Χάρτες
- Εκτός ελέγχου η κατάσταση στα ακροατήρια των δικαστηρίων - Νομοθετική παρέμβαση ζητά η Ενωση Δικαστών- Εισαγγελέων
- Νέα αυτοψία από πραγματογνώμονες στο διαμέρισμα του Πέτρου Φιλιππίδη μετά την πυρκαγιά (Φωτογραφίες, Βίντεο)
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.