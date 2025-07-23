Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά στον Φενεό Κορινθίας, με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη με διάσπαρτες εστίες σε δυσπρόσιτα και δύσβατα σημεία.

Να σημειωθεί ότι στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου διακομίστηκαν δύο πυροσβέστες που επιχειρούσαν στην πυρκαγιά.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική κατά τη διαδικασία κατάσβεσης στο πεδίο της αναζωπύρωσης ένας εποχικός πυροσβέστης υπέστη ελαφρά εγκαύματα και ακόμη ένας πυροσβέστης (μόνιμος) αντιμετώπισε ελαφρά αναπνευστικά προβλήματα και θα υποβληθούν σε εξετάσεις.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο καταβάλλοντας προσπάθεια ώστε να την περιορίσουν. Συγκεκριμένα επιχειρούν 360 πυροσβέστες με 15 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 2ης, 4ης, 5ης, 6ης, 9ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, 75 οχήματα, ομάδα Σ.μη.Ε.Α και εθελοντές και το κινητό επιχειρησιακό κέντρο «Όλυμπος», ενώ συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Για την αεροπυρόσβεση είχαν διατεθεί 22 αεροσκάφη και 15 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα δύο για τον συντονισμό τους, τα οποία αποχώρησαν όταν νύχτωσε.

Νωρίτερα σήμερα το απόγευμα είχε σημειωθεί αναζωπύρωση σε χαράδρα δυτικά από τις περιοχές Μάτι, Αχλαδέα και Αμυγδαλέα Κορινθίας. Για το λόγο αυτό εστάλη μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους των παραπάνω περιοχών προκειμένου να απομακρυνθούν απ' αυτές.

