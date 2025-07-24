Έντονη αντίδραση και δυσαρέσκεια για συμπεριφορές δικηγόρων απέναντι στους δικαστές που δεν συνάδουν με το λειτούργημά τους, εκφράζουν τα μέλη της Ένωσης δικαστών και εισαγγελέων.

Σε ανακοίνωσή τους τονίζουν ότι η συνεχιζόμενη απουσία θεσμικού πλαισίου που να αντιμετωπίζει τις ακραίες και απαράδεκτες συμπεριφορές ορισμένων δικηγόρων δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της Δικαιοσύνης. «Τέτοιες συμπεριφορές όχι μόνο εκθέτουν τους ίδιους τους δικηγόρους αλλά και υπονομεύουν το κύρος ολόκληρου του δικηγορικού Σώματος».

Πρόσφατα περιστατικά σε δικαστήρια των Αθηνών και του Πειραιά καταδεικνύουν την ανάγκη άμεσης δράσης. Απαράδεκτες επιθέσεις κατά προεδρευόντων δικαστών, καθυστερήσεις στην εκδίκαση υποθέσεων, αλλά και κίνδυνοι για την ασφάλεια των δικαστικών λειτουργών, είναι πλέον φαινόμενα που απαιτούν άμεση αντιμετώπιση.

Καλούμε την υγιή πλειοψηφία των δικηγόρων να απομονώσει δημόσια αυτές τις ακραίες συμπεριφορές και να συμβάλει στην προστασία του κύρους του λειτουργήματος τους. Παράλληλα, απευθυνόμαστε στην Πολιτεία να υιοθετήσει νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα εξασφαλίζουν την ευταξία και την ασφάλεια εντός και εκτός των δικαστικών αιθουσών.

Η Ένωσή μας έχει ήδη καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις και βρίσκεται σε διαρκή διάλογο με τις αρμόδιες αρχές, ώστε να αποτραπεί η εξάπλωση αυτών των φαινομένων και να διασφαλιστεί η ομαλή και σεβαστή απονομή Δικαιοσύνης.

Η ανακοίνωση

«Eίναι πλέον σαφές ότι η απουσία θεσμικού πλαισίου διευθέτησης των ακραίων συμπεριφορών συγκεκριμένης μερίδας συνηγόρων, που εκθέτουν τους εαυτούς τους και ολόκληρο το δικηγορικό Σώμα, δημιουργεί νέους μιμητές ακροτήτων. Γιατί συμπεριφορές αντίστοιχες με εκείνες που ήδη στηλιτεύσαμε με την υπ΄ αριθ. 277/23.06.2025 επιστολή μας προς τον Υπουργό και τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, βρήκαν τον καθρέφτη τους, στα όσα απίστευτα για ευρωπαϊκό κράτος διεξήχθησαν προ ολίγων ημερών σε συνεδρίαση Μονομελούς Πλημμελειοδικείου των Αθηνών, κατά την αυτόφωρη διαδικασία.

Ειδικότερα, γνωστός συνήγορος, ζήτησε να προταχθεί η υπόθεσή του έναντι όλων των λοιπών, ισχυριζόμενος άκρως απαξιωτικά προς τη συνάδελφο που προήδρευε, ότι δήθεν του προκάλεσε αδιαθεσία η θέα της ως προεδρεύουσας. Στη συνέχεια της επιτέθηκε με προσβλητικά σχόλια για παλαιότερη υπόθεση που είχε δικάσει η ίδια, ακολούθως ισχυρίσθηκε ότι έχει στο παρελθόν φωτογραφήσει την ίδια και τον εισαγγελέα της έδρας να πίνουν καφέ σε καφετέρια, ενώ κατά τη γνώμη του κάτι τέτοιο απαγορεύεται, ενώ όταν οι συνάδελφοί του δυσανασχέτησαν για την καθυστέρηση που η συμπεριφορά του προκαλούσε στην πορεία εκδίκασης των υποθέσεων, επιτέθηκε στην προεδρεύουσα γιατί δεν τον προστάτευε ως δήθεν όφειλε και προέβαλε σε βάρος της παρελκυστικό αίτημα εξαίρεσης, το οποίο, μετά την ολιγόλεπτη διακοπή που έλαβε χώρα για να εξετασθεί ως προς την νομική και ουσιαστική του βασιμότητα, ανακάλεσε.

Τα παραπάνω, αποτελούν μια επιγραμματική αποτύπωση της καθημερινότητας εκατοντάδων δικαστών και έχουν την αιτία τους στη θρασύτητα και την αίσθηση ατιμωρησίας, που θάλπει η ανυπαρξία επαρκούς θεσμικού πλαισίου, για να προστατεύσει τη σοβαρότητα της δίκης, πολιτικής και ποινικής, από εκείνους τους λίγους αλλά θορυβώδεις, που δεν έχουν κανένα πρόβλημα να αμείβονται για να την εξευτελίζουν.

Καλούμε, την υγιή πλειοψηφία του δικηγορικού Σώματος, να διαχωρίσει δημοσίως τη θέση της από τέτοιες συμπεριφορές και να προβεί στις δέουσες ενέργειες, προκειμένου να απομονώσει τη δράση εκείνων των συναδέλφων τους, που δεν έχουν αίσθηση προσωπικών ορίων και αποτελούν δυσφήμιση για το δικηγορικό λειτούργημα.

Καλούμε πρωτίστως την Πολιτεία, να αναλάβει τις ευθύνες της με γενναίες πρωτοβουλίες στο νομοθετικό πλαίσιο, εισακούοντας τις προτάσεις που η Ένωσή μας έχει καταθέσει, ώστε το φαινόμενο να σταματήσει να βρίσκει νέους μιμητές, που έχουν συμφέρον αφενός να καθυστερούν την εκδίκαση των υποθέσεων και αφετέρου να μετατρέπουν τη δίκη σε show, πλήττοντας συστηματικά την διαδικασία απονομής Δικαιοσύνης.

Ήδη σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Δικαιοσύνης, της Ένωσης και εκπροσώπων των Δικηγορικών Συλλόγων, είχαμε έγκαιρα διαβλέψει ότι τα παρακμιακά αυτά φαινόμενα θα βρούνε μιμητές και επισημάναμε την ανάγκη να λυθεί άμεσα το θέμα της νομοθετικής παρέμβασης για την τήρηση της ευταξίας στις αίθουσες δικαστηρίων μέχρι την έναρξη του νέου δικαστικού έτους.

Τέλος, το προχθεσινό απίστευτο περιστατικό που έλαβε χώρα στα δικαστήρια του Πειραιά, κατά το οποίο δικαστικός λειτουργός κατά την έξοδό του από το κτίριο, προπηλακίσθηκε από ομάδα που είχε συγκεντρωθεί έξω από το δικαστήριο και βρέθηκε αφύλακτος και εκτεθειμένος σε σοβαρό κίνδυνο της σωματικής του ακεραιότητας, καταδεικνύει ότι η συντήρηση κλίματος διάλυσης εντός των δικαστικών αιθουσών, συνοδεύεται και από την απουσία των ελάχιστων συνθηκών ασφαλούς μετακίνησης και άσκησης των υπηρεσιακών μας καθηκόντων. Θα περιμένει άραγε η Πολιτεία να υπάρξουν θύματα, προκειμένου να επιληφθεί για τα σοβαρά κενά ασφαλείας που παρουσιάζονται εντός και εκτός των δικαστηρίων;»



