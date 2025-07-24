Πολύ υψηλή έως και ακραία θερμική επιβάρυνση αναμένεται σήμερα και αύριο σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, λόγω του ισχυρού και παρατεταμένου κύματος καύσωνα που επικρατεί στη χώρα.

Την Πέμπτη ο υδράργυρος θα φτάσει σε πολλές περιοχές στους 40-42 °C και τοπικά στους 43 °C ενώ την Παρασκευή αναμένεται μικρή περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο να φτάνει ή να ξεπερνά τοπικά τους 44 °C.

Παράλληλα από σήμερα «εισερχόμαστε στην πιο κρίσιμη περίοδο επιδείνωσης των πυρομετεωρολογικών συνθηκών στο σύνολο σχεδόν της χώρας», όπως αναφέρει η πυρομετεωρολογική Ομάδα FLAME, της Μονάδας ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Σύμφωνα με την FLAME, «η σωρευτική επίδραση των πολύ θερμών και ξηρών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα μας ήδη από την Κυριακή 20 Ιουλίου 2025 έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της ευφλεκτότητας των δασικών καυσίμων, με αποτέλεσμα να διευκολύνεται πάρα πολύ η έναρξη πυρκαγιών, η ανάπτυξη μεγάλων θερμικών φορτίων, η γρήγορη εξάπλωση της φωτιάς και η δημιουργία κηλιδώσεων».

Επιπλέον, ενισχύεται το δυναμικό για πυροεπαγωγικές πυρκαγιές (αυτοκαθοδηγούμενες με δυνητικά πολύ μεγάλα θερμικά φορτία) σε ηπειρωτικά τμήματα της χώρας σήμερα και αύριο.

Ενισχυμένοι βορειοδυτικοί (ΒΔ) άνεμοι αναμένονται σήμερα, στο Ιόνιο, αυξάνοντας σημαντικά την πυρομετεωρολογική επικινδυνότητα.

«Από σήμερα, έως και το Σάββατο 26 Ιουλίου 2025, αναμένεται ενίσχυση των βόρειων/βορειοανατολικών (Β/ΒΑ) ανέμων στην ανατολική ηπειρωτική χώρα και το Αιγαίο, γεγονός που θα οδηγήσει σε σημαντική ενίσχυση του δυναμικού για πυρκαγιές καθοδηγούμενες από τον άνεμο (κυρίως την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Ιουλίου 2025).

Τα παραπάνω οδηγούν σε σημαντική και δυνητικά επικίνδυνη κλιμάκωση του πυρομετεωρολογικού κινδύνου, οπότε και η δυσκολία ελέγχου περιστατικών που τυχόν εκδηλωθούν θα είναι πολύ υψηλή και τοπικά ακραία», υπογραμμίζει η ομάδα FLAME.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε 10 περιφέρειες

Σημειώνεται ότι σήμερα πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται σε 10 περιφέρειες της χώρας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της γενικής γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr).

Συγκεκριμένα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για τις εξής περιοχές:

- Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

- Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

- Περιφέρεια Πελοποννήσου

- Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (πλην ΠΕ Ευρυτανίας)

- Περιφέρεια Αττικής

- Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Ιωαννίνων, ΠΕ Πρεβέζης, ΠΕ Θεσπρωτίας)

- Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Μαγνησίας)

- Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, ΠΕ Θεσσαλονίκης, ΠΕ Κιλκίς, ΠΕ Σερρών)

- Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (ΠΕ Έβρου, ΠΕ Ροδόπης)

- Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.