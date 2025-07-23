Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε ο Εισαγγελέας στους δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε δασική έκταση στον Φενεό Κορινθίας.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική οι δύο άνδρες, ένας 34χρονος Έλληνας και ένας 33χρονος από το Καζακστάν, συνελήφθησαν χθες από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κορινθίας στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, για εμπρησμό από αμέλεια σε δασική έκταση κατά τη διαδικασία θερμών εργασιών με τροχό και ηλεκτροσυγκόλληση ενώ τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 11.812 ευρώ.

Οι αρμόδιες αρχές είχαν προσαγάγει τους δύο άνδρες οι οποίοι παραδέχτηκαν κατά τη διάρκεια της προανάκρισης την πράξη τους. Σήμερα οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Κορίνθου ο οποίος αναβάθμισε το αδίκημα σε κακούργημα με ενδεχόμενο δόλο και δήμευση περιουσίας και τους παρέπεμψε στον ανακριτή. Οι συλληφθέντες κρατούνται και αύριο το πρωί θα μεταβούν στον ανακριτή Κορίνθου για να απολογηθούν.

Πηγή: skai.gr

