Για απόπειρα ανθρωποκτονίας συνελήφθη, χθες το βράδυ, άνδρας 61 ετών, για απόπειρα ανθρωποκτονίας που διαπράχθηκε σε οικισμό της Καβάλας σε βάρος 58χρονου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, χθες το απόγευμα σε οικισμό της Καβάλας, ο δράστης, ένεκα προσωπικών διαφορών, πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο τον 58χρονο, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει, ενώ στη συνέχεια διέφυγε με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο. Ο 58χρονος μετέβη στο νοσοκομείο Καβάλας, όπου μετά την παροχή πρώτων βοηθειών αποχώρησε.

Έπειτα από σχετικές αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή, οι αστυνομικοί εντόπισαν σε επαρχιακή οδό το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησε ο δράστης, ενώ ο ίδιος εντοπίσθηκε και συνελήφθη σε παρακείμενη θαμνώδη περιοχή.

Στο σημείο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 9 κάλυκες κυνηγετικού όπλου, ενώ από την οικία του δράστη κατασχέθηκαν ένα κυνηγετικό όπλο που κατείχε νόμιμα και 84 φυσίγγια κυνηγετικού όπλου.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καβάλας, ενώ την προανάκριση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καβάλας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

