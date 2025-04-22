Για τον ακρωτηριασμό που υπέστη σε δύο δάχτυλα ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Άρης Μουγκοπέτρος, όταν κροτίδα εξερράγη στα χέρια του, μίλησε σήμερα στον ΑΝΤ1 ο γνωστός τραγουδιστής Γιάννης Κατσίγιαννης.

Το ατύχημα συνέβη τα ξημερώματα της Δευτέρα του Πάσχα, σε πανηγύρι στα Τριπόταμα Αχαΐας.

Ο Γιάννης Κατσίγιαννης, ο οποίος ήταν στο γλέντι μαζί με τον κλαρινίστα περιέγραψε τι έγινε την στιγμή που έσκασε η κροτίδα.

«Ήμασταν πλάτη – πλάτη. Δίπλα δίπλα ήμασταν. Εγώ τραγουδούσα και εκείνος έπαιζε κλαρίνο εκείνη την ώρα. Ο Άρης δεν κατάλαβε ότι είναι κροτίδα. Ό,τι είδα με τα μάτια μου εγώ σας λέω. Εγώ ήμουν δίπλα, το πρωί ήμουν γεμάτος αίματα, ήμουν τόσο κοντά. Ο Άρης νόμιζε ότι είναι κάποιο καπνογόνο».

Το κρατούσε στα χέρια του το παιδί λες και κρατούσε κάποιο καπνογόνο. Ανάβει αυτό και το κρατούσε λες και κρατάει τη λαμπάδα της Ανάστασης. Δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ ένας καλλιτέχνης να κρατήσει μια κροτίδα στα χέρια του γιατί μπορείς να καταστραφείς απευθείας ως καλλιτέχνης αλλά και ένας ανίδεος να είναι ο άλλος, τα χέρια του τα θέλει» είπε.

Για το πώς βρέθηκε στα χέρια του, ο Γιάννης Κατσίγιαννης ανέφερε ότι όλη τη νύχτα δεν είχε πετάξει κανείς κροτίδα: «Εγώ δεν κατάλαβα καθόλου. Την είχε από μόνος του, του την δώσανε, δεν το ξέρω αυτό. Την είδαμε όλη την ώρα που την άναψε... Ο Άρης το κρατούσε στα χέρια του λες και ήταν καπνογόνο. Μπορεί όντως να ήταν καπνογόνο και να έπαθε επιπλοκή, να ήταν ελαττωματικό».

Σε βάρος του οργανοπαίχτη, η ΕΛ.ΑΣ σχημάτισε ποινική δικογραφία για παραβίαση του νόμου «περί Φωτοβολίδων και Πυροτεχνημάτων»

Πηγή: skai.gr

