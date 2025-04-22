Βίντεο στον λογαριασμό στο Instagram δημοσίευσε, μέσα από το νοσοκομείο ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου, Άρης Μουγκοπέτρος, ευχαριστώντας τον κόσμο που τον στηρίζει και ανησυχεί για την υγεία του, μετά για τον σοβαρό τραυματισμό του από κροτίδα.

«Με συγκινείτε, είστε η δύναμή μου. Θα μπορούσα να είμαι πολύ χειρότερα, να μην μπορώ να δω τα παιδάκια μου», αναφέρει αρχικά και τονίζει πως: «Την πάτησα από τον μεγαλύτερο μου φόβο. Δεν πήγα ούτε στην Ανάσταση γιατί φοβόμουν τις κροτίδες. Βρέθηκε από θαμώνα του μαγαζιού στα χέρια μου κάτι που νόμιζα ότι ήταν καπνογόνο».

Και με δάκρυα στα μάτια καταλήγει: «Έχασα ότι πιο πολύτιμο είχα αυτή τη στιγμή πέρα από τα μάτια μου. Έχω πίστη στο θεό και σε εσάς. Σας αγαπώ πολύ! Θα επιστρέψω δυνατός».

Δείτε το βίντεο:

Σημειώνεται πως ο μουσικός νοσηλεύεται στο ΚΑΤ μετά το ατύχημα που είχε σε γλέντι σε καφενείο στα Τριπόταμα Καλαβρύτων, όταν η κροτίδα εξερράγη στο χέρι του.

O τραυματισμός του ήταν αρκετά σοβαρός, με αποτέλεσμα οι γιατροί να προχωρήσουν στον ακρωτηριασμό δύο δαχτύλων του χεριού του.

Πηγή: skai.gr

