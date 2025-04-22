Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού άνδρα 35 ετών προχώρησαν αστυνομικοί, το βράδυ της Δευτέρας του Πάσχα, στην πίστα του αεροδρομίου «Ν.Καζαντζάκης» του Ηρακλείου.

Ο 35χρονος, που θα ταξίδευε με πτήση για το Παρίσι, άναψε τσιγάρο, κατά τη διάρκεια της μετακίνησής του από το κτίριο του αεροδρομίου προς το αεροσκάφος. Μάλιστα, το κράτησε αναμμένο και καθώς ανέβαινε τη σκάλα του αεροσκάφους, αγνοώντας τις παρατηρήσεις που του έγιναν.

Με το αναμμένο τσιγάρο στο χέρι επιχείρησε να εισέλθει και μέσα στην καμπίνα του αεροσκάφους.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν αστυνομικοί του Α.Τ. Αεροδρομίου, που τον συνέλαβαν για επικίνδυνες παρεμβάσεις στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς, πλοίων και αεροσκαφών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

