Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Μερακλής» προσπάθησε να μπει στο αεροπλάνο με αναμμένο τσιγάρο, στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 35χρονο τουρίστα το βράδυ της Δευτέρας του Πάσχα

αεροπλανο

Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού άνδρα 35 ετών προχώρησαν αστυνομικοί, το βράδυ της Δευτέρας του Πάσχα, στην πίστα του αεροδρομίου «Ν.Καζαντζάκης» του Ηρακλείου.

Ο 35χρονος, που θα ταξίδευε με πτήση για το Παρίσι, άναψε τσιγάρο, κατά τη διάρκεια της μετακίνησής του από το κτίριο του αεροδρομίου προς το αεροσκάφος. Μάλιστα, το κράτησε αναμμένο και καθώς ανέβαινε τη σκάλα του αεροσκάφους, αγνοώντας τις παρατηρήσεις που του έγιναν.

Με το αναμμένο τσιγάρο στο χέρι επιχείρησε να εισέλθει και μέσα στην καμπίνα του αεροσκάφους.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν αστυνομικοί του Α.Τ. Αεροδρομίου, που τον συνέλαβαν για επικίνδυνες παρεμβάσεις στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς, πλοίων και αεροσκαφών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: αεροπλάνο κάπνισμα αεροδρόμιο σύλληψη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark